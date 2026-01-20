HOYSuscripcion LR Focus

Política

Renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, tras cuestionamientos

El titular del INPE presentó su carta de renuncia "irrevocable", luego de que un reportaje revela una presunta red de contrataciones irregulares en su gestión.

El titular del INPE presentó su carta de renuncia "irrevocable", luego de que un reportaje revela una presunta red de contrataciones irregulares en su gestión.

Carta de renuncia. Foto: difusión

Carta de renuncia. Foto: difusión

