Renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, tras cuestionamientos
El titular del INPE presentó su carta de renuncia "irrevocable", luego de que un reportaje revela una presunta red de contrataciones irregulares en su gestión.
ivan paredes
Carta de renuncia. Foto: difusión