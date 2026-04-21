Magaly Medina no ocultó su molestia al enterarse de que el abogado Iván Paredes —quien en el pasado la defendió en mediáticos procesos como el de Jefferson Farfán— ahora representa a Yahaira Plasencia en una acción legal presentada por la cantante de salsa por presunta difamación.

Durante una conversación con su actual defensor, el doctor Fernando Ugaz, la popular ‘Urraca’ cuestionó si esta situación podría contravenir el código de ética del Colegio de Abogados y vulnerar sus derechos como ciudadana, dado el vínculo entre ambos casos, y planteó la posibilidad de denunciar a Paredes ante la entidad peruana.

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“El código de ética lo establece de manera clara”: nuevo abogado de Magaly Medina cuestiona a Iván Paredes

Al referirse a la denuncia de la salsera, quien apareció junto a Paredes para exigir una millonaria indemnización y pena de cárcel por presunta difamación, Magaly declaró: “Fue mi abogado en muchísimos casos, sobre todo en el de Farfán, donde la raíz de la demanda son las cosas que yo revelaba sobre su romance con Yahaira Plasencia. Ahora, el doctor Iván anuncia públicamente, yo llamaría como una especie de campaña orquestada contra Magaly. Él quiere ser el que demande a nombre de todos estos personajes de la farándula porque además los publicita. El que fue mi abogado, sobre todo en casos vinculantes a Yahaira, ¿puede ser abogado de la parte contraria?”

La respuesta de su actual defensor, Fernando Ugaz, fue contundente: “Definitivamente no. El código de ética lo establece de manera clara y precisa en el artículo 41: si el caso nuevo guarda sustancial relación con su anterior cliente, y le tiene deberes de lealtad a su anterior cliente, este no debería asumir estos casos”. Aunque aclaró que existe una excepción: el consentimiento escrito del antiguo cliente, Medina enfatizó que nunca autorizó a Paredes ni conversó con él sobre el tema. En ese sentido, Ugaz aseveró: “Entonces está violentado el código de ética del Colegio de Abogados”.

Magaly Medina indignada con su exabogado: “Yo también tengo derecho a un juicio justo”

Medina planteó si, como exclienta y parte afectada, podía denunciar a Iván Paredes ante el Colegio de Abogados. Ugaz confirmó que sí, y que comunicarían la situación a la entidad, subrayando que el exjefe del INPE estaba patrocinando a personas con intereses opuestos a los de la periodista y que incluso alienta ese tipo de situaciones. “Es absolutamente denunciable porque existe un patrocinio en conflicto con sus casos anteriores. El de Farfán es emblemático: se actúan no menos de 9 videos relacionados con Yahaira. La relación es intrínseca”, señaló.

La ‘Urraca’, más adelante, admitió respeto por Paredes como su exrepresentante, pero sugirió que podría estar usando su figura mediática para relanzar su carrera tras su polémica salida del INPE. En ese sentido, reiteró su indignación por la decisión del abogado de representar a Yahaira pese al vínculo con el caso Farfán: “¿Cómo puede pasar algo así? Un abogado responsable… es como un sacerdote: no puedes estar del otro bando porque conoces cosas que ahora podrías usar. Eso no se puede dar. ¿Dónde está el resguardo a lo que constitucionalmente merezco?”.

Ugaz enfatizó que Paredes cruzó la línea ética y debía ser denunciado, con sanción correspondiente por parte del Colegio de Abogados. Finalmente, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ recalcó sus derechos como ciudadana: “Yo también tengo derecho a un juicio justo, con los mismos mecanismos de defensa que cualquier persona. Mi derecho está garantizado en la Constitución, así como la libertad de expresión, que muchos no entienden. Se creen intocables, pero no es así”.