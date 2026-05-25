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Pedro Aquino es captado celebrando con su esposa pese a que ella anunció su divorcio tras ampay con modelo

Katherine Fernández, aún esposa del futbolista Pedro Aquino, había anunciado su divorcio tras el ampay del deportista con una modelo y aconsejó a las mujeres valorarse. Magaly Medina presentó las imágenes.

Katherine Fernández podría haber retrocedido en sus planes de separarse de Pedro Aquino. Foto: Composición LR/ATV
Katherine Fernández podría haber retrocedido en sus planes de separarse de Pedro Aquino. Foto: Composición LR/ATV
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Las cámaras de Magaly Medina sorprendieron este lunes 25 de mayo al presentar imágenes del futbolista Pedro Aquino disfrutando de una noche de discoteca en Los Olivos junto a su aún esposa, Katherine Fernández.

Sin embargo, lo particular del caso es que, a inicios de este mes, la mujer había anunciado públicamente su divorcio del volante de Alianza Lima, con quien mantiene un matrimonio de 12 años e hijos en común. La decisión llegó luego del ampay protagonizado por el deportista, quien fue captado ingresando a la vivienda de la modelo Raíza Martínez, conocida como ‘La chocolatita’, quien luego aseguró que mantuvo intimidad con Aquino.

PUEDES VER: Futbolista Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de modelo y le es infiel a su esposa

lr.pe

¿Pedro Aquino y su esposa retomaron su matrimonio?

Pedro Aquino y Katherine Fernández fueron vistos durante la madrugada de este lunes 25 compartiendo una salida en una discoteca de Los Olivos. Las imágenes emitidas por 'Magaly TV: la firme' muestran a la pareja disfrutando de música salsa, bailando y mostrándose sonrientes en todo momento.

Además, la aún esposa del futbolista permaneció cerca de él durante la velada, incluso mientras el jugador de Alianza Lima grababa el ambiente del local nocturno, detalle que llamó la atención y volvió a despertar rumores sobre una posible reconciliación.

Katherine Fernández no ha vuelto a publicar fotografías junto al deportista ni a reponer las que eliminó anteriormente por la infidelidad. Tampoco ha emitido pronunciamiento alguno sobre el estado de su matrimonio.

PUEDES VER: Pedro Aquino y su estrategia para no ser descubierto por su esposa y tener un encuentro privado con 'La Chocolatita’

lr.pe

Esposa de Pedro Aquino pidió a las mujeres valorarse tras anunciar su divorcio

Cabe recordar que, un día después de la difusión de las imágenes en las que Pedro Aquino fue ampayado ingresando durante la mañana a la vivienda de la modelo Raíza Martínez, quien mostró chats de WhatsApp en los que se veía cómo el futbolista la enamoraba, Katherine Fernández anunció el fin de su matrimonio mediante un comunicado en redes sociales.

“Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quiten la dignidad. Como mujer me duele verlas caer en ese hoyo porque juntas valemos mucho más”, escribió en ese entonces.

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