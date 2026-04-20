Histórica exchica reality se convierte en madre por primera vez tras vencer dura enfermedad

La exchica realiti también fue candidata al Miss Perú y ahora se dedica a ser creadora de contenido. Foto: Composición LR/Instagram.

La exchica realiti también fue candidata al Miss Perú y ahora se dedica a ser creadora de contenido. Foto: Composición LR/Instagram.

La exmodelo fue una de las grandes figuras que destacó durante años en realities como ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’, convirtiéndose en una de las más queridas por el público peruano gracias a su espíritu guerrero y personalidad positiva.

Se trata de Darlene Rosas, quien, a sus 34 años, ha logrado convertirse en madre por primera vez tras superar una dura enfermedad: la endometriosis. La excandidata al Miss Perú Universo dio a luz en México, país donde reside desde el 2018 junto a su pareja, el publicista azteca Ricardo Oviedo.

Darlene Rosas y el padre de su hijo, el mexicano Ricardo Oviedo. Foto: Instagram.

Darlene Rosas se convirtió en madre primeriza tras superar la endometriosis

Darlene Rosas anunció en diciembre del año pasado que estaba embarazada de cinco meses, luego de superar la endometriosis, enfermedad que, según contó, le provocaba tanto dolor que incluso llegaba a dejarla tendida en el suelo. Sin embargo, tras someterse a una complicada cirugía que logró salvar sus ovarios y trompas, aunque implicó la extirpación de su apéndice, consiguió recuperarse y cumplir su sueño de ser madre.

Finalmente, el esperado día llegó y la exintegrante de ‘Combate’ dio a luz el último fin de semana en México, donde estuvo acompañada por su pareja, Ricardo Oviedo. Fue él quien dio a conocer la buena noticia a través de sus historias en Instagram, compartiendo una fotografía en la que se le ve sosteniendo la pequeña mano de la recién nacida.

Hasta el momento, Darlene Rosas aún no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el nacimiento de su hija, ya que estaría recuperándose todavía del parto.

¿A qué se dedica Darlene Rosas en México?

Luego de alcanzar gran popularidad en los realities peruanos, Darlene Rosas se enamoró y decidió establecerse en México, país de residencia de su pareja. Allí se desempeña como creadora de contenido, enfocada en consejos de moda, estilo de vida y mensajes de amor propio.

Además, ha explotado su faceta como actriz al formar parte de producciones internacionales como ‘La piloto’ y ‘Desenfrenadas’, así como también ‘La peor de mis bodas’.

Por su parte, la pareja de la exmodelo peruana es publicista, y su agencia de marketing figura entre las 10 mejores de ese país, según detalla en su perfil en Instagram. También conduce un podcast a través de Spotify.