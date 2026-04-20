HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     
Espectáculos

Histórica exchica reality se convierte en madre por primera vez tras vencer dura enfermedad

La también excandidata al Miss Perú dejó la fama en el país para empezar de cero en México junto a su pareja.  

La exchica realiti también fue candidata al Miss Perú y ahora se dedica a ser creadora de contenido. Foto: Composición LR/Instagram.
La exchica realiti también fue candidata al Miss Perú y ahora se dedica a ser creadora de contenido. Foto: Composición LR/Instagram.

La exmodelo fue una de las grandes figuras que destacó durante años en realities como ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’, convirtiéndose en una de las más queridas por el público peruano gracias a su espíritu guerrero y personalidad positiva.

Se trata de Darlene Rosas, quien, a sus 34 años, ha logrado convertirse en madre por primera vez tras superar una dura enfermedad: la endometriosis. La excandidata al Miss Perú Universo dio a luz en México, país donde reside desde el 2018 junto a su pareja, el publicista azteca Ricardo Oviedo.

Darlene Rosas y el padre de su hijo, el mexicano Ricardo Oviedo. Foto: Instagram.

Darlene Rosas y el padre de su hijo, el mexicano Ricardo Oviedo. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Exchica reality y modelo, Darlene Rosas, sorprende al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses: “Nunca había amado tanto mi cuerpo”

lr.pe

Darlene Rosas se convirtió en madre primeriza tras superar la endometriosis

Darlene Rosas anunció en diciembre del año pasado que estaba embarazada de cinco meses, luego de superar la endometriosis, enfermedad que, según contó, le provocaba tanto dolor que incluso llegaba a dejarla tendida en el suelo. Sin embargo, tras someterse a una complicada cirugía que logró salvar sus ovarios y trompas, aunque implicó la extirpación de su apéndice, consiguió recuperarse y cumplir su sueño de ser madre.

Finalmente, el esperado día llegó y la exintegrante de ‘Combate’ dio a luz el último fin de semana en México, donde estuvo acompañada por su pareja, Ricardo Oviedo. Fue él quien dio a conocer la buena noticia a través de sus historias en Instagram, compartiendo una fotografía en la que se le ve sosteniendo la pequeña mano de la recién nacida.  

Hasta el momento, Darlene Rosas aún no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el nacimiento de su hija, ya que estaría recuperándose todavía del parto.

PUEDES VER: Darlene Rosas impacta con su DURA CONFESIÓN sobre 'Combate': “Hacen con tu salud mental lo que quieren”

lr.pe

¿A qué se dedica Darlene Rosas en México?

Luego de alcanzar gran popularidad en los realities peruanos, Darlene Rosas se enamoró y decidió establecerse en México, país de residencia de su pareja. Allí se desempeña como creadora de contenido, enfocada en consejos de moda, estilo de vida y mensajes de amor propio.

Además, ha explotado su faceta como actriz al formar parte de producciones internacionales como ‘La piloto’ y ‘Desenfrenadas’, así como también ‘La peor de mis bodas’.

Por su parte, la pareja de la exmodelo peruana es publicista, y su agencia de marketing figura entre las 10 mejores de ese país, según detalla en su perfil en Instagram. También conduce un podcast a través de Spotify.  

Notas relacionadas
Exchica reality y modelo, Darlene Rosas, sorprende al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses: “Nunca había amado tanto mi cuerpo”

Exchica reality y modelo, Darlene Rosas, sorprende al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses: “Nunca había amado tanto mi cuerpo”

LEER MÁS
Darlene Rosas, exchica reality, reaparece en redes y muestra su avanzado embarazo: "¡No me la creo!"

Darlene Rosas, exchica reality, reaparece en redes y muestra su avanzado embarazo: "¡No me la creo!"

LEER MÁS
Darlene Rosas impacta con su DURA CONFESIÓN sobre 'Combate': “Hacen con tu salud mental lo que quieren”

Darlene Rosas impacta con su DURA CONFESIÓN sobre 'Combate': “Hacen con tu salud mental lo que quieren”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mayra Goñi es ampayada besándose apasionadamente con actor Rodrigo Brand y él protagoniza acalorada pelea con reportero de 'Amor y fuego'

Mayra Goñi es ampayada besándose apasionadamente con actor Rodrigo Brand y él protagoniza acalorada pelea con reportero de 'Amor y fuego'

LEER MÁS
Karen Schwarz vuelve a Perú y toma dura decisión: “No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva”

Karen Schwarz vuelve a Perú y toma dura decisión: “No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva”

LEER MÁS
Exchica reality peruana que es amiga de millonarios deja todos sus lujos en Dubai para vivir en España: "Es por mis hijos"

Exchica reality peruana que es amiga de millonarios deja todos sus lujos en Dubai para vivir en España: "Es por mis hijos"

LEER MÁS
Querido exconductor peruano de TV lo dejó todo y ahora vive aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

Querido exconductor peruano de TV lo dejó todo y ahora vive aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

LEER MÁS
Murió ganadora del Miss Perú Universo y Olga Zumarán la despide con conmovedor mensaje: “Siempre estarás en mi recuerdo”

Murió ganadora del Miss Perú Universo y Olga Zumarán la despide con conmovedor mensaje: “Siempre estarás en mi recuerdo”

LEER MÁS
Pamela Franco rompe en llanto al hablar por primera vez de la condición de su hija con Christian Domínguez

Pamela Franco rompe en llanto al hablar por primera vez de la condición de su hija con Christian Domínguez

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Nadie tomó su denuncia”: mujer asesinada por su expareja en Chiclayo alertó violencia en comisarías

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

Tragedia en México: tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y varios heridos

Espectáculos

Nelly Rossinelli se muestra sin filtros y revela por qué le salieron manchas oscuras en el rostro: “Me ponía aceite en la cara”

Said Palao vuelve sin Alejandra Baigorria y ella sorprende desde China en medio de críticas por reconciliación

Yahaira Plasencia anuncia demanda contra Magaly Medina tras llamarla "runruna" en vivo: "Manchó mi reputación como mujer"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

Podemos Perú propone suspender la pérdida de inscripción en las elecciones municipales y regionales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025