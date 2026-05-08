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Del Miss Perú a convertirse en una vampira: Karla Bacigalupo debutó como actriz tras dejar los certámenes de belleza

La modelo Karla Bacigalupo recibió elogios tras debutar como actriz por su buen desenvolvimiento frente a cámaras en un clip publicitario con toques de humor.

Karla Bacigalupo no pudo clasificar al top 30 del Miss Universo 2025. Foto: Composición LR/Instagram.
Karla Bacigalupo no pudo clasificar al top 30 del Miss Universo 2025. Foto: Composición LR/Instagram.
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Karla Bacigalupo, ganadora del Miss Perú 2025, asumió un nuevo reto profesional al debutar como actriz en un video producido por Búho TV, donde interpreta a una mujer vampiro. El clip, producido por José Miguel Arguelles, sorprendió a los usuarios en redes sociales por su buen desenvolvimiento frente a cámaras.

Cabe recordar que la modelo de 34 años entregó semanas atrás su corona de Miss Perú a la nueva reina Luren Márquez en el Callao y así se despidió de las pasarelas para enfocarse de lleno en su nueva faceta como actriz.

PUEDES VER: ¿Quién es Karla Bacigalupo? Edad, estatura y datos de la candidata peruana que no entró al top 30 del Miss Universo 2025

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Karla Bacigalupo se convierte en mujer vampira

En un video de dos minutos publicado en redes sociales por una marca de tarjetas de crédito, y con algunos pasajes de humor, se ve a Karla Bacigalupo interpretando a una mujer vampira que tiene una cita con un joven en un bar. Maquillada completamente de negro para darle mayor realismo a su personaje, la ex Miss Perú protagonizó divertidos diálogos que generaron elogios entre los usuarios.

De esta manera, la modelo, quien también es productora de cine, mostró una nueva faceta alejada de los escenarios tras finalizar su reinado como Miss Perú. Incluso, varios cibernautas señalaron que la ahora actriz tiene mucho potencial para incursionar en la televisión nacional.

PUEDES VER: Karla Bacigalupo expone irregularidades en la organización Miss Universo tras perder el certamen: “Me duele profundamente”

lr.pe

Karla Bacigalupo entrega su corona y dice adiós a los certámenes de belleza

A mediados de abril, Karla Bacigalupo culminó su etapa como Miss Perú al entregar la corona a su sucesora, Luren Márquez, quien representará a nuestro país en el Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.

Durante su reinado, participó en campañas sociales y publicitarias para distintas marcas, manteniendo un papel muy activo como representante nacional. Sin embargo, en el Miss Universo 2025, la modelo no logró clasificar al top 30 del certamen realizado en Tailandia.

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