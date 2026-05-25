Primera esposa de Christian Domínguez reaparece y admite sus sentimientos hacia él antes de su boda con Karla Tarazona: “Con mi cabeza tan tonta de niña lo dejé ir”
¿Se opondrá a la boda? Tania Ríos, exesposa de Christian Domínguez, abrió su corazón y, a solo una semana del matrimonio del cantante con Karla Tarazona, señaló que fue el hombre de su vida y el primero en todo.
- Jenko del Río sorprende al contar la dura experiencia que Paloma Fiuza vivió con Christian Domínguez: "Quiso entrar a su cuarto"
- Pamela Franco reaparece cantando curioso tema tras anuncio de boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: "Siempre volverás"
La cercanía de la boda civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona ha reavivado el interés mediático por la vida sentimental del cantante. En medio de esta expectativa, Tania Ríos, su primera esposa, sorprendió al revelar públicamente la importancia que tuvo la relación que compartieron en su juventud.
Durante su participación en el pódcast 'Showpe', recordó con emoción el papel que tuvo como su primer gran amor. Sus declaraciones destacan no solo por la nostalgia, sino también por la defensa que hace de la imagen del líder de Gran Orquesta Internacional, quien en años recientes ha enfrentado críticas por infidelidades.
PUEDES VER: Leonard León, exesposo de Karla Tarazona, se pronuncia sobre boda de Christian Domínguez: "Si estás totalmente seguro..."
Primera esposa de Christian Domínguez lo elogia antes de su boda con Karla Tarazona
En la entrevista, Tania Ríos expresó de manera conmovedora la relevancia de Christian Domínguez en su vida: 'Lo quise mucho, me enamoré, fue mi primer amor, mi primer todo, mi primera ilusión, mi primer beso. Lo quiero mucho a Christian, es muy importante en mi vida, siempre lo será, el hombre de mi vida', afirmó visiblemente emocionada.
La exesposa del cantante destacó que la relación que mantuvieron cuando eran jóvenes fue fundamental en su historia personal. Rememoró cómo cada experiencia con Domínguez dejó una huella imborrable y reafirmó que, a pesar del tiempo, mantiene un cariño genuino por él.
'Él mismo me dijo: "si tú nunca me hubieras dejado, yo nunca te hubiera dejado"', expresó la peruana que actualmente radica en Estados Unidos.
PUEDES VER: 'Metiche' hace fuerte crítica a Christian Domínguez tras confirmarse boda con Karla Tarazona: "Él se enamora de una y de otra"
Tania Ríos defiende a Christian Domínguez de críticas
Más allá de rememorar momentos románticos, Tania Ríos aprovechó la entrevista para desmentir la versión negativa de Christian Domínguez que circula públicamente.
Según comentó, su carácter es afectuoso y respetuoso, especialmente con las personas que ama. 'Tiene un corazón tan bonito que de la misma forma que le habla a su mamá, le habla a mi mamá, a tu mamá, a todas las madres del mundo; con el mismo amor que abraza a un niño, abraza a los de él. Él nunca me hizo nada malo', subrayó.
Ríos insistió en que la imagen de infidelidad y escándalos no refleja a la persona que ella conoció. Lo describió como alguien empático y afectuoso, capaz de brindar amor y apoyo cuando se necesita.