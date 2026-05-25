Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La cercanía de la boda civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona ha reavivado el interés mediático por la vida sentimental del cantante. En medio de esta expectativa, Tania Ríos, su primera esposa, sorprendió al revelar públicamente la importancia que tuvo la relación que compartieron en su juventud.

Durante su participación en el pódcast 'Showpe', recordó con emoción el papel que tuvo como su primer gran amor. Sus declaraciones destacan no solo por la nostalgia, sino también por la defensa que hace de la imagen del líder de Gran Orquesta Internacional, quien en años recientes ha enfrentado críticas por infidelidades.

Primera esposa de Christian Domínguez lo elogia antes de su boda con Karla Tarazona

En la entrevista, Tania Ríos expresó de manera conmovedora la relevancia de Christian Domínguez en su vida: 'Lo quise mucho, me enamoré, fue mi primer amor, mi primer todo, mi primera ilusión, mi primer beso. Lo quiero mucho a Christian, es muy importante en mi vida, siempre lo será, el hombre de mi vida', afirmó visiblemente emocionada.

La exesposa del cantante destacó que la relación que mantuvieron cuando eran jóvenes fue fundamental en su historia personal. Rememoró cómo cada experiencia con Domínguez dejó una huella imborrable y reafirmó que, a pesar del tiempo, mantiene un cariño genuino por él.

'Él mismo me dijo: "si tú nunca me hubieras dejado, yo nunca te hubiera dejado"', expresó la peruana que actualmente radica en Estados Unidos.

Tania Ríos defiende a Christian Domínguez de críticas

Más allá de rememorar momentos románticos, Tania Ríos aprovechó la entrevista para desmentir la versión negativa de Christian Domínguez que circula públicamente.

Según comentó, su carácter es afectuoso y respetuoso, especialmente con las personas que ama. 'Tiene un corazón tan bonito que de la misma forma que le habla a su mamá, le habla a mi mamá, a tu mamá, a todas las madres del mundo; con el mismo amor que abraza a un niño, abraza a los de él. Él nunca me hizo nada malo', subrayó.

Ríos insistió en que la imagen de infidelidad y escándalos no refleja a la persona que ella conoció. Lo describió como alguien empático y afectuoso, capaz de brindar amor y apoyo cuando se necesita.