Gas natural: ProInversión impulsa inversiones de US$2.900 millones para ampliar redes en 11 regiones ¿cuáles serán beneficiadas?

Adenda Cálidda impulsará US$643 millones en expansión de redes de gas natural en el Perú. | Foto: La República/IA

Adenda Cálidda impulsará US$643 millones en expansión de redes de gas natural en el Perú. | Foto: La República/IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció que prevé atraer inversiones por US$2.900 millones en proyectos de gas natural para el periodo 2026–2027, con el objetivo de ampliar el acceso a este recurso energético en 11 regiones del país.

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de miles de familias mediante la expansión de redes de distribución, bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y adendas a concesiones vigentes, fortalece la seguridad energética y promueve una energía más eficiente y de menor costo.

TE RECOMENDAMOS ¿SÁNCHEZ Y KEIKO DURARÁN EN EL PODER? Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE

En el simposio 'Titikaka Energético 2026', la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, señaló: "La masificación del gas natural no solo representa inversión en infraestructura, significa bienestar para las familias, mayor competitividad para las regiones y una oportunidad concreta para cerrar brechas energéticas históricas en el país".

Gas natural: Adenda Cálidda impulsará US$643 millones en expansión de redes

El plan de inversión contempla el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo APP, además de la suscripción de adendas en concesiones existentes, lo que permitirá adelantar inversiones en infraestructura energética en distintas zonas del país.

Entre las intervenciones se encuentra la Adenda Cálidda, prevista para el segundo trimestre de 2026, con una inversión de US$643 millones, orientada a la distribución de gas natural en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

Nuevas redes y plantas favorecerán a más de 150 mil hogares

La Adenda Cálidda contempla la construcción de 2.510 km de redes de distribución, dos city gates, nueve plantas satelitales de regasificación y la conexión de más de 150.914 hogares potenciales.

Asimismo, se incluye el proyecto de masificación del gas natural por ductos en Arequipa, Moquegua y Tacna, con una inversión proyectada de US$266 millones y adjudicación prevista para 2027, que incorpora transporte terrestre, estaciones de regasificación y redes hasta los usuarios finales.

ProInversión impulsa expansión del gas natural en el sur

ProInversión también desarrolla iniciativas vinculadas al transporte de gas natural por ductos en regiones como Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, además de proyectos de seguridad energética como almacenamiento de líquidos de gas natural y ductos de redundancia.

Puno se perfila como un nuevo polo gasífero del sur, con potencial para integrarse a la masificación mediante plantas satélite de regasificación y redes de distribución. Además, promueve la participación privada con tecnología moderna y enfoque ambiental.

Según Miralles, el trabajo articulado con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), gobiernos regionales y sector privado busca “que el gas natural llegue a más peruanos y contribuya a un desarrollo energético más seguro, descentralizado y sostenible”.

Estas son las 11 regiones que serán beneficiadas