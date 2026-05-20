Karla y Christian contraerán matrimonio civil el próximo 2 de junio, según un documento revelado en televisión. Foto: Composición LR

Karla y Christian contraerán matrimonio civil el próximo 2 de junio, según un documento revelado en televisión. Foto: Composición LR

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Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la próxima boda civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez luego de que se revelara el edicto matrimonial de la pareja, donde incluso figura la fecha de su unión legal. La conductora sorprendió al lanzar una peculiar propuesta relacionada con cuánto podría durar el matrimonio entre ambos.

La ‘Urraca’ no ocultó su opinión ante la próxima boda entre la exconductora y el cantante de cumbia, por lo que incluso mencionó a las casas de apuesta mientras ironizaba sobre el futuro de la relación.

Magaly lanza peculiar propuesta sobre boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Durante su programa, la conductora comentó que estuvo “tentada” a realizar un pedido público a distintas casas de apuesta para que incluyan una peculiar pregunta relacionada con el futuro de la relación de Karla Tarazona y Christian Domínguez.

“Yo he estado tentada en la mañana en hacer un pedido público a estas casas de apuesta, que hay varias. ¿Por qué en vez de hacer solo de deportes no agarran y ponen cuánto cree usted que durará el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona?”, expresó entre risas.

Medina continuó con su comentario y aseguró que muchas personas participarían de una eventual dinámica relacionada con la pareja.

“Yo estoy segura que ganaríamos. Paga doble el que dice que no va a durar”, agregó.

¿Cuándo se casan Karla Tarazona y Christian Domínguez?

La reacción de Magaly se da luego de que el programa 'Amor y Fuego' revelara el edicto matrimonial de Karla Tarazona y Christian Domínguez, documento que confirma que la pareja contraerá matrimonio civil el próximo 2 de junio de 2026.

Según se mostró en televisión, el documento ya fue publicado oficialmente y detalla que la ceremonia civil se realizará en una notaría, formalizando así la relación entre ambos artistas.

La futura boda entre Karla y el dueño de Gran Orquesta Internacional ha generado múltiples reacciones debido al historial sentimental del cantante y a las anteriores ceremonias simbólicas que ambos realizaron años atrás.