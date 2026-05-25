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A escasos días de la boda civil de Christian Domínguez con Karla Tarazona, su exesposa Tania Ríos sorprendió con declaraciones que reavivan los rumores sobre un posible reencuentro romántico. La primera esposa del cumbiambero recordó su historia de amor durante la adolescencia y destacó la importancia de ese vínculo en su vida.

Durante su participación en el programa conducido por Jhon Cano, la peruana desmintió cualquier señalamiento de infidelidad hacia el cantante y resaltó que su relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional estuvo marcada por respeto, cariño y fidelidad.

Tania Ríos volvería con Christian Domínguez bajo una sola condición

Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando se abordó directamente la posibilidad de retomar su historia con Christian Domínguez. Tania Ríos, con voz serena y reflexiva, estableció un único requisito para considerar un reencuentro: ambos deben estar solteros.

La exesposa del cantante de cumbia dejó claro que no se trata de abrir un capítulo de inmediato, sino de que se den las condiciones adecuadas. "Si estoy soltera, sí", enfatizó, dejando abierta la puerta a un futuro que muchos seguidores del cantante siguen con expectativa.

Este comentario se produce antes de la unión legal de Domínguez con Karla Tarazona, que se dará en los primeros días de junio, según lo revelado por 'Amor y fuego' y 'Magaly TV: la firme'.

Exesposa de Christian Domínguez da detalles de su relación

Tania Ríos relató que su historia con Christian Domínguez comenzó en la carpa del circo de su familia cuando ella tenía apenas 15 o 16 años. A pesar de la diferencia de edad y los compromisos del artista, decidieron casarse siendo menores de edad con el consentimiento de su madre, buscando evitar que las giras los distanciaran.

"Él nunca me hizo nada malo. Fue mi primer amor, mi primera ilusión y el hombre de mi vida quedó marcado ahí". La exesposa del cantante también reflexionó sobre los escándalos que lo han rodeado posteriormente e insinuó que algunos comportamientos podrían haberse originado tras la ruptura.

"Creo que lo dejé tan mal y traumado que por eso se portó así con la vida", señaló.