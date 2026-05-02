Gabriela Herrera afirma que sus acciones pueden afectar a otros, mientras Chávarry hace un mea culpa por su comportamiento con ella. Fotos: captura/Panamericana TV | Fotos: captura/Panamericana TV

Gabriela Herrera afirma que sus acciones pueden afectar a otros, mientras Chávarry hace un mea culpa por su comportamiento con ella. Fotos: captura/Panamericana TV | Fotos: captura/Panamericana TV

Sin querer, la producción de 'La granja VIP Perú' puso sobre aviso a Diego Chávarry con unas reveladoras imágenes de que sus coqueteos con Gabriela Herrera no han pasado desapercibidos para el público. Al verse expuesto, el ex chico reality rompió en llanto y pidió perdón a su novia, Thalía Bentin. Cuando Ethel Pozo le preguntó a la bailarina sobre lo que pasaba entre ellos, la joven solo atinó a sumarse a las disculpas.

“Quiero darle también, a Gabriela, el derecho a comentarme sobre lo que pudieron ver algunos ‘granjeros’. Parece que Samahara logró verlo, no sé si tú, Gabriela”, comentó Ethel Pozo, conductora de 'La granja VIP Perú'.

Gabriela Herrera se disculpa con la novia de Diego Chávarry

Al ser consultada sobre el video en cuestión, Gabriela Herrera aseguró que no vio nada. Sin embargo, también quiso hacer mea culpa por sus acciones. “Igual, quería pedir disculpas del caso. Se hizo un comentario de una situación para llegar a un fin, que de verdad (fue) innecesario, de ambas partes”, comentó la rubia.

“Pedir disculpas a las personas afectadas. Fue un comentario, pero justamente para llegar al mismo paso que no va a pasar ni está pasando absolutamente nada”, añadió Gabriela Herrera, quien ha sido muy cuestionada en las últimas semanas por Samahara Lobatón y Shirley Arica.

Aunque Ethel Pozo le dijo que ella no debería pedir disculpas a nadie porque es una chica soltera, la exparticipante de 'Combate' sostuvo que lo hacía porque sus acciones afectan a otras personas, en referencia a Thalía Bentin.

Minutos antes, Diego Chávarry hizo un mea culpa por su comportamiento en sus conversaciones con Gabriela Herrera. “Si alguna de esas palabras afectó a alguien, a Thalía en especial, algún familiar o algo, pedirle la disculpa del caso. Creo que mis sentimientos hacia ella están totalmente clarísimos”, señaló el popular Diablito.



