Shirley Arica encara a Gabriela Herrera por involucrarse con Diego Chávarri en ‘La granja VIP’: “Eres una persona sin escrúpulos”
Shirley Arica y Gabriela Herrera protagonizaron un intenso enfrentamiento. La chica reality acusó a la bailarina de involucrarse con Diego Chávarri, quien tiene pareja fuera del reality.
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Una nueva gala de careo de 'La granja VIP Perú' se realizó la noche del miércoles 13 de mayo, cuando se eligió a dos nuevos nominados, quienes tendrán que esperar el apoyo del público con sus votos para salvarse. En su turno, Shirley Arica reveló que iba a votar por Gabriela Herrera, con quien ha protagonizado más de un enfrentamiento desde el inicio del reality.
Shirley Arica aprovechó el momento para encarar a Gabriela Herrera por haberse involucrado con Diego Chávarri, quien tiene pareja fuera del reality de convivencia de Panamericana Televisión. Además, la chica reality dijo que a la bailarina no le interesa el sufrimiento de otra mujer, en referencia a Thalía Bentin.
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Shirley Arica y Gabriela Herrera se enfrentan en vivo
Shirley Arica y Gabriela Herrera protagonizaron un fuerte intercambio de palabras en la última gala de 'La granja VIP Perú'. Mientras la modelo catalogó a su compañera como una persona sin escrúpulos, la bailarina insinuó que la integrante de las Víboras le habría hecho una propuesta indecente a Diego Chávarri.
“Me pareces una persona sin escrúpulos, eres sinvergüenza, poco o nada te importa el sufrimiento de otra persona que este afuera por que no te interesa que Diego tenga una relación para hacer lo que hiciste. Para mí, como mujer, no vales nada, entonces no te quiero en esta granja”, expresó Shirley frente a sus demás compañeros.
Gabriela Herrera, quien finalmente fue enviada a la placa de nominados, no se quedó callada y lanzó una acusación que sorprendió a Ethel Pozo. “La persona que le dijo a él que si su pareja está afuera con otra persona. ‘Diego, vamos tú y yo al cuarto a tomar el champán’. No tengo nada más que decir”, respondió la bailarina.
La acusación de Gabriela hizo que Shirley Arica le preguntara a Diego Chávarri si eso era verdad. En vez de negarlo, el chico reality aseguró que todo se puede ver en la señal en vivo del programa.