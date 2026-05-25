Pamela López y Paul Michael protagonizan un nuevo enfrentamiento en ‘La granja VIP Perú’ por el consumo de chifles que debían ser para todos los participantes. | Fotos: captura/Youtube

Pamela López y Paul Michael protagonizan un nuevo enfrentamiento en ‘La granja VIP Perú’ por el consumo de chifles que debían ser para todos los participantes. | Fotos: captura/Youtube

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Pamela López y Paul Michael volvieron a protagonizar una discusión en 'La granja VIP Perú'. Esta vez, porque el cantante, junto con Gabriela Herrera, se comió los chifles que les correspondían al equipo de Las Víboras. Mientras la aún esposa de Cueva cuestionaba a la bailarina por su actitud, el músico indicó que ella fue cómplice porque también sabía que esos snacks eran para Shirley Arica, Samahara Lobatón y Pati Lorena.

“Ella no tiene la culpa, yo los he agarrado, de la intención he sido yo”, recalcó Paul Michael para exculpar a Gabriela Herrera. En tanto, la bailarina reconoció que no les dejó chifles a sus compañeras por querer molestarlas. “No es la manera de contestar, Gabi, hay que tener humildad”, dijo Pamela López, sin imaginar que Paul Michael también la culparía.

Paul Michael acusa a Pamela López

“Pero Pame, tú también sabías que era el chifle de ellas”, sostuvo Paul Michael, lo que generó que López se descontrole y le lanzara una serie de improperios. “¿Qué hablas oye? ¿Por qué me chancas? No voy a ser tan hipócrita. ¿Qué estás hablando, Paul? Me voy agarrar contigo por estúpido de verdad. ¿Por qué me calumias?”, dijo molesta.

“Yo estaba allí, pero no sabía ni mier**, es que sí me jode lo que él dice. Me molesto por lo que tú me calumnias, no por el chifre, sino porque eres ligero con tu boca. No sabía (el tema de los chifles) porque si supiera no hubiese reaccionado igual. Cuando yo me enteré, separé los pocos chifles del rocoto. Eso es lo que hice. Esa fue mi actitud, ¿o no, Gabriela? Cuando me enteré de que ellas no tenían chifle, comencé a separar el rocoto del chifle e intentar dárselo”, se defendió la esposa de Cueva.

En vez de intentar calmarla, Paul Michael siguió con sus provocaciones. “Eres santa, entonces”, respondió. “Yo no me creo santa, simplemente que no me calumnes algo que no es verdad. Me da rabia tu actitud. Hipócrita y mentiroso, qué detestable la gente así, de verdad”, añadió Pamela López, muy enfurecida.