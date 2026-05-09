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Paul Michael insinua que Pamela López le fue infiel con Diego Chávarri y ella le dice de todo: "¡Tú no existías en mi vida!"

Paul Michael y Pamela López desataron una intensa pelea en ‘La granja VIP’ luego de que el cantante insinuara una supuesta infidelidad con Diego Chávarri durante la madrugada.

Paul Michael y Pamela López volvieron a discutir en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paul Michael y Pamela López volvieron a discutir en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Durante una nueva jornada en 'La granja VIP', Paul Michael y Pamela López protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos vistos hasta ahora en el reality. La discusión comenzó en horas de la madrugada, cuando el cantante cuestionó a la aún esposa de Christian Cueva por la cercanía que tendría con Diego Chávarri dentro de la casa.

El altercado rápidamente escaló de tono y terminó despertando a varios participantes del programa. Entre gritos, reclamos y acusaciones, la trujillana rechazó tajantemente cualquier insinuación de infidelidad y terminó quebrándose emocionalmente frente a sus compañeros, quienes intentaron calmarla mientras el conflicto continuaba en la habitación.

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Paul Michael encara a Pamela López por Diego Chávarri

La pelea inició luego de que Paul Michael hiciera comentarios relacionados con los horarios en los que Diego Chávarri se levanta para cumplir sus labores como peón dentro de 'La granja VIP'. El cantante dejó entrever sus sospechas sobre un supuesto acercamiento entre Pamela López y el exchico reality, situación que generó la inmediata reacción de la participante.

“Qué te importa a ti si Diego se levanta a las 2, 3 o 5 de la mañana”, respondió López visiblemente alterada, mientras exigía explicaciones por las constantes referencias hacia el exfutbolista de Sporting Cristal. La influencer también cuestionó que se insinuara que ella había sido “tocada” o que mantenía conversaciones ocultas durante la madrugada.

En medio de la discusión, Paul Michael insistió en que desconfiaba de la actitud de Pamela López y deslizó que ella tendría antecedentes de ocultar situaciones personales dentro de sus relaciones. “Estoy harta que siempre me lo achates a Diego. Yo no coqueteo con él, no me meto a hacer nada con nadie”, expresó la aún esposa de Christian Cueva mientras intentaba defenderse de las acusaciones.

PUEDES VER: Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

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Pamela López rompe en llanto tras las acusaciones en 'La granja VIP'

Minutos después del enfrentamiento inicial, Diego Chávarri ingresó a la habitación junto a Shirley Arica, momento que Pamela López aprovechó para encararlo delante de todos los participantes. La integrante del reality le preguntó directamente si alguna vez habían tenido un acercamiento indebido dentro del baño de peones o durante las madrugadas.

“¿Alguna vez yo me he metido contigo en un baño de peones?”, preguntó frente a sus compañeros, negando categóricamente las insinuaciones de Paul Michael. La situación terminó desbordándola emocionalmente y comenzó a llorar mientras reclamaba por los constantes cuestionamientos hacia su comportamiento dentro de 'La granja VIP'.

La tensión aumentó cuando la participante lanzó duras frases contra Paul Michael. “Tú no existías en mi vida”, le respondió durante el intercambio, dejando claro su fastidio por las acusaciones. Incluso, aseguró sentirse cansada de que se ponga en duda su conducta y pidió que la nominen para abandonar el programa si la situación continuaba escalando.

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