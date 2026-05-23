Hija de Melcochita teme por su padre y lanza advertencia a Heydi Amado: “Ojalá esta chica lo valore”

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Yessenia Villanueva se refirió a la nueva relación sentimental de su padre, Melcochita, y advirtió a la joven Heydi Amado que sepa valorar al artista. Sus declaraciones surgieron luego de los cuestionamientos de Monserrat Seminario, quien criticó el romance y señaló que el humorista 'hace el ridículo' al mostrarse con una pareja mucho menor.

Aunque evitó intervenir en las decisiones personales de su padre, Villanueva reconoció que, por su edad, espera que atraviese una etapa de tranquilidad y disfrute. 'Sí, pues. Pero él ya está viejo para estarle diciendo qué hacer. Ya no está en edad de volver a empezar, sino de disfrutar su vida y descansar. Ojalá esta chica (Heydi) lo valore, porque hombres así hay pocos y no tiene nada que ver la edad', comentó.

Yessenia Villanueva critica a Monserrat Seminario

Yessenia Villanueva también respondió a las críticas de Monserrat Seminario sobre la nueva relación de Melcochita, lo que dejó en evidencia el conflicto que mantienen ambas partes desde hace varios años. La hija del sonero cuestionó la autoridad moral de la piurana para opinar sobre la vida sentimental del cómico y recordó episodios del pasado relacionados con la expareja de su padre.

'Con qué calidad moral puede hablar Monserrat si decía que mi papá era un viejo cochino, y así como ella se metió con el amigo de mi padre, Lalo, él se agarró a su amiga. Existe el karma. Ahora de qué se queja, si igual mi padre le sigue pagando todo; debería ser agradecida', declaró Yessenia a Trome.

Yessenia asegura que Melcochita siguió apoyando económicamente a Monserrat tras la separación

Yessenia Villanueva sostuvo que Melcochita continuó brindando apoyo económico a Monserrat Seminario incluso después de que la relación entre ambos terminara, motivo por el que rechazó las recientes declaraciones de la expareja del humorista.

Según afirmó, el artista habría seguido asumiendo gastos mientras se encontraba en Estados Unidos. 'Mi padre, desde que estuvo acá (Estados Unidos), le seguía pagando todo. Es una mentirosa y él tiene pruebas', declaró.