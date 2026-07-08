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Captan a Daniela Darcourt besando a cantante de Zaperoko: habrían pasado la noche juntos y sería su nuevo galán

Para Magaly Medina, Daniela Darcourt estaría enamorada del cantante de Zaperoko tras su ruptura con Waldir Felipa. La salsera incluso ha compartido momentos en familia con su supuesto nuevo galán.

La cantante Daniela Darcourt fue captada junto a integrante de Zaperoko por las cámaras de Magaly Medina.
La cantante Daniela Darcourt fue captada junto a integrante de Zaperoko por las cámaras de Magaly Medina. | Foto: composición LR/Instagram
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La vida sentimental de Daniela Darcourt vuelve a generar atención. A pocos meses de su separación del bailarín y coreógrafo Waldir Felipa, la salsera fue protagonista de un ‘destape’ de ‘Magaly TV, la firme’, donde se mostró su cercanía con un integrante de la orquesta Zaperoko.

Las imágenes difundidas revelaron que la intérprete de ‘Señor Mentira’ compartió un día completo con el músico, desde citas personales hasta encuentros familiares. El seguimiento incluyó una visita a un spa en Miraflores, al odontólogo y una salida a comer con la madre de la artista y los padres de su supuesto nuevo galán, lo que reforzó la versión de un vínculo más allá de la amistad.

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Cantante de Zaperoko sería el nuevo galán de Daniela Darcourt

El programa de la popular ‘Urraca’ identificó al hombre como Juan Labarca, cantante venezolano de Zaperoko que también ha trabajado con Vernis Hernández. Las cámaras lo mostraron en un gesto cercano con la salsera: antes de cerrar la puerta del copiloto, él y Daniela se dieron un beso, según las imágenes difundidas. El reportaje también reveló que el músico acompañó a Darcourt y a su madre a un centro de belleza y que, más tarde, ambos se dirigieron al departamento de la artista en Barranco, donde habrían pasado la noche juntos, de acuerdo con ‘Magaly TV, la firme’.

Tras el reportaje emitido, Magaly Medina no ocultó su opinión y aseguró que la artista, con quien es cercana, se vería “enamorada, ilusionada, conociendo a alguien del medio tras la separación de Waldir”. La conductora añadió: “Ojalá que le vaya bien”. Sin embargo, también expresó preocupación porque, desde su punto de vista, muchas personalidades del mundo de la salsa son infieles.

Según programa de Magaly Medina, Daniela Darcourt besó a cantante de Zaperoko y pasaron la noche en su departamento.

Según programa de Magaly Medina, Daniela Darcourt besó a cantante de Zaperoko y pasaron la noche en su departamento. Foto: captura ATV

El vínculo entre Daniela Darcourt y Juan Labarca ya había sido comentado meses antes, cuando fueron vinculados por intercambiar mensajes cariñosos en redes sociales. En ese momento, el venezolano respondió a las especulaciones con una frase que alimentó las sospechas: “Lo que se ve no se pregunta”. Recién ahora, tras el reportaje de la periodista, se confirmó que él es el mismo con quien la cantante fue captada bailando cariñosa en una discoteca de Los Olivos semanas antes.

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