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Streamer ‘Cristorata’ y tiktoker ‘El jeque árabe’ protagonizan pelea durante partido de fútbol

Polémico influencer Cristorata se fue a los puños con tiktoker trujillano durante evento deportivo el último fin de semana.

Chiclayo fue el lugar de los hechos. Foto: Composición LR/Instagram.
Chiclayo fue el lugar de los hechos. Foto: Composición LR/Instagram.
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El polémico influencer Cristorata volvió a generar polémica al protagonizar una fuerte pelea con el tiktoker trujillano El jeque árabe. El hecho ocurrió durante un partido de fútbol en el que estaba en juego una apuesta de más de S/20.000.

Ambos terminaron a los golpes tras una patada que recibió Cristorata en pleno encuentro, lo que desató el fastidio del streamer, quien reaccionó de mala manera ante la sorpresa de los asistentes. El video se viralizó en redes sociales.

PUEDES VER: Fernando Díaz reprende duramente a streamer Cristorata por incidente con policía en redes sociales: ''Se le subió la fama''

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Influencers Cristorata y El jeque árabe se fueron a los puños

El pasado fin de semana se organizó un partido de fútbol entre influencers, cuyo equipo ganador se llevaría a casa más de S/20.000. Por esa razón, nadie daba un balón por perdido. Sin embargo, durante una jugada, el tiktoker El jeque árabe le propinó una patada a Cristorata, lo que generó la molestia de este último, quien respondió lanzando un fuerte golpe que su rival logró esquivar.

Luego, ambos se fueron a las manos en un intento de derribar al contrincante. Fue entonces cuando miembros de los dos equipos intervinieron para evitar que la situación se saliera de control y lograron separarlos. Incluso, por momentos, el enfrentamiento estuvo cerca de convertirse en una batalla campal, mientras el público asistente al recinto gritaba emocionado por la confrontación.

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