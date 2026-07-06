Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Eva Bracamonte volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un extenso testimonio sobre su vida familiar y el impacto del diagnóstico de autismo en su entorno más cercano. La creadora de contenido explicó que tanto ella como su esposo, Jan, y su hija, Franca, han sido diagnosticados, una situación que ha transformado por completo su dinámica cotidiana.

La hija de Myriam Fefer, que actualmente reside fuera de Perú, utilizó su cuenta de Instagram para explicar los motivos de su ausencia en la plataforma. Según relató, la ruptura de la rutina durante las vacaciones de su hija ha provocado un notable desajuste emocional en el hogar, lo que afecta directamente su bienestar y su capacidad de organización diaria. 'No he hecho historias por eso, porque toda mi energía se está yendo silenciosamente en lidiar con estos cambios y no sé, con entender', indicó.

Eva Bracamonte revela cómo el autismo afecta su vida

En su mensaje a seguidores, Eva Bracamonte detalló que los cambios en la estructura diaria representan un desafío significativo para su estabilidad mental. Además, explicó que, lejos de los grandes cambios de vida, son las pequeñas modificaciones cotidianas las que más impacto generan en su día a día.

'Nos hemos dado cuenta, Jan y yo, de que el nivel de caos interno que nos genera la falta de rutina, ahora que Franca está de vacaciones, es horrible', expresó en una de sus publicaciones. Además, señaló que tanto ella como su esposo, Jan, y su hija, Franca, conviven con el diagnóstico de autismo, lo que influye directamente en la manera en que procesan la alteración de sus hábitos.

Eva Bracamonte también reflexionó sobre la importancia de comprender su condición para poder gestionar mejor su salud mental. En ese sentido, destacó que conocer su diagnóstico le ha permitido acceder a herramientas de cuidado personal y a una mayor comprensión de sus reacciones ante el cambio.

'Y agradezco un montón ahora tener mis diagnósticos y poder ponerle un nombre a eso, poder leer al respecto, poder entender y, por ende, poder ejercer ciertos cuidados en mí', comentó.

'Toda mi energía se está yendo en lidiar con estos cambios': la confesión de Eva Bracamonte

La hija de Myriam Fefer profundizó en la complejidad de enfrentar variaciones mínimas en la rutina diaria y señaló que este tipo de alteraciones pueden resultar especialmente difíciles de manejar. 'Cualquier cambio de esos que son sutiles… qué difícil. No sé vivir, no sé vivir así. No sé', escribió en un mensaje que generó amplia repercusión.

Eva Bracamonte añadió que actualmente su energía está enfocada en sobrellevar este proceso, lo que ha afectado su actividad en redes sociales. La influencer explicó que su ausencia en Instagram responde precisamente a la necesidad de concentrarse en su estabilidad emocional y en la adaptación a los cambios familiares.

'Ahora que sabemos que somos autistas… nos hemos dado cuenta que nos afecta un montón a nivel de nuestra salud mental y nuestra estabilidad en el día a día', manifestó en otro de sus testimonios difundidos en la plataforma digital.