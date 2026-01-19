Vivir en Estados Unidos sin los documentos correspondientes se ha convertido en un desafío para muchos inmigrantes y Yessenia Villanueva no es la excepción. La joven, hija del conocido cómico Melcochita, lleva cinco años en Nueva York y actualmente trabaja como mesera para mantenerse.

A pesar de su esfuerzo, su día a día está marcado por la incertidumbre y la tensión. “La cosa aquí cada día está peor, yo ahora estoy trabajando como mesera, pero salgo con miedo a chambear porque es estar con la angustia de que migraciones aparezca, te pida papeles y yo no los tenga. Por eso cada vez que salgo a trabajar me encomiendo a Dios para que no me pase nada”, declaró a Trome.

Dificultades legales de Yessenia Villanueva por no tener documentos

Yessenia explicó que el proceso para legalizar su estatus migratorio resulta prácticamente imposible. Acudir a Migraciones podría significar exponerse a detención incluso para quienes tienen ciudadanía. Por eso prefiere mantenerse cautelosa y no intentar trámites que la pongan en riesgo.

“Es que no hay cómo ponerse en regla porque incluso ir a migraciones para hacer los trámites es como entregarte; es más, hasta a los que son ciudadanos los están agarrando”, precisó la joven. Su declaración refleja el temor constante que viven muchos inmigrantes en Estados Unidos.

Yessenia Villanueva evalúa regresar a Perú ante riesgo migratorio

Ante la persistente inseguridad, la hija de Melcochita no descarta regresar a Perú si la situación no mejora. Prefiere tomar la decisión de irse por su cuenta antes que esperar a ser deportada por las autoridades estadounidenses. “Si la cosa mejora me quedo; si no, me voy, porque eso de estar escondiéndome y salir con miedo a trabajar no es vida. Antes de que me deporten, mejor agarro mis maletas y me voy. Ahora, si migraciones me detiene, no me quedará otra”, afirmó.

Además, añadió que estará abierta a cualquier trabajo, incluso participar en un reality de farándula, ya que no piensa quedarse de brazos cruzados. “No, pero yo soy guerrera, luchadora, de brazos cruzados no me voy a quedar. Ahora, si me proponen regresar a algún reality de faranduleros, yo misma soy. Todo lo que sea chamba será bienvenido”, concluyó.