Espectáculos

Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: “La cosa cada día está peor”

La hija del cómico Melcochita, Yessenia Villanueva, habló de las dificultades que enfrenta en EE. UU. por su estatus migratorio.

Hija de Melcochita teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos.
Hija de Melcochita teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos. | Composición LR / Google

Vivir en Estados Unidos sin los documentos correspondientes se ha convertido en un desafío para muchos inmigrantes y Yessenia Villanueva no es la excepción. La joven, hija del conocido cómico Melcochita, lleva cinco años en Nueva York y actualmente trabaja como mesera para mantenerse.

A pesar de su esfuerzo, su día a día está marcado por la incertidumbre y la tensión. “La cosa aquí cada día está peor, yo ahora estoy trabajando como mesera, pero salgo con miedo a chambear porque es estar con la angustia de que migraciones aparezca, te pida papeles y yo no los tenga. Por eso cada vez que salgo a trabajar me encomiendo a Dios para que no me pase nada”, declaró a Trome.

Dificultades legales de Yessenia Villanueva por no tener documentos

Yessenia explicó que el proceso para legalizar su estatus migratorio resulta prácticamente imposible. Acudir a Migraciones podría significar exponerse a detención incluso para quienes tienen ciudadanía. Por eso prefiere mantenerse cautelosa y no intentar trámites que la pongan en riesgo.

“Es que no hay cómo ponerse en regla porque incluso ir a migraciones para hacer los trámites es como entregarte; es más, hasta a los que son ciudadanos los están agarrando”, precisó la joven. Su declaración refleja el temor constante que viven muchos inmigrantes en Estados Unidos.

Yessenia Villanueva evalúa regresar a Perú ante riesgo migratorio

Ante la persistente inseguridad, la hija de Melcochita no descarta regresar a Perú si la situación no mejora. Prefiere tomar la decisión de irse por su cuenta antes que esperar a ser deportada por las autoridades estadounidenses. “Si la cosa mejora me quedo; si no, me voy, porque eso de estar escondiéndome y salir con miedo a trabajar no es vida. Antes de que me deporten, mejor agarro mis maletas y me voy. Ahora, si migraciones me detiene, no me quedará otra”, afirmó.

Además, añadió que estará abierta a cualquier trabajo, incluso participar en un reality de farándula, ya que no piensa quedarse de brazos cruzados. “No, pero yo soy guerrera, luchadora, de brazos cruzados no me voy a quedar. Ahora, si me proponen regresar a algún reality de faranduleros, yo misma soy. Todo lo que sea chamba será bienvenido”, concluyó.

