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Jefferson Farfán compartió un revelador reportaje de 22 minutos en el que dejaría constancia de que Magaly Medina no cumplió con el trabajo comunitario que le fue impuesto tras perder un juicio con el exfutbolista. Ella tenía que realizar labores de limpieza en una parroquia ubicada en Surco.

La conductora de 'Magaly TV: la firme' había presentado un documento, validado por el INPE y la misma parroquia, en el que aparecían su firma y huella y con el que aseguraba que, durante ocho días, cumplió un total de 76 horas de servicio comunitario.

Sin embargo, el informe del exfutbolista la contradice y, según el video, solo cumplió seis minutos. Hizo acto de presencia con su camioneta y se retiró rápidamente. En las imágenes se observa a otras personas sentenciadas cumpliendo la orden judicial, pero no a la figura de ATV.

Reportaje de Jefferson Farfán desenmascara a Magaly Medina

En el extenso informe publicado en el canal de YouTube de Jefferson Farfán, se observa cómo una persona que trabaja para el equipo del exfutbolista muestra seis de los ocho días en los que, supuestamente, Magaly Medina había cumplido con su trabajo comunitario.

Allí se muestra que el miércoles 8 de abril fue el único día en que la presentadora se presentó en la parroquia. Sin embargo, estacionó su camioneta a las 9.04 a. m. y, seis minutos después, a las 9.10 a. m., se retiró del lugar. Según las imágenes, la pelirroja nunca más volvió a presentarse en el recinto religioso.

Incluso, en el video, muestran su sorpresa al señalar que en el documento donde Magaly Medina aparece con su firma y huella, lo que demostraría que sí cumplió con su orden judicial, se indica que realizó la jornada desde las 8.30 a. m. hasta las 6.00 p. m. Sin embargo, la parroquia recién abre sus puertas a las 9.00 a. m.

“La justicia es igual para todos. Querías pruebas, aquí las tienes. Que el público se entere de la verdad”, dice la voz en off del reportaje, en el que también lamenta que el INPE y la parroquia hayan validado algo falso.

¿Magaly Medina se pronunció sobre las pruebas de Jefferson Farfán?

Como se recuerda, Magaly Medina advirtió que querellaría a Jefferson Farfán si él no mostraba las pruebas que aseguraba tener sobre su presunto incumplimiento del trabajo comunitario. La conductora se mostró, en ese entonces, muy segura de sus palabras y aclaró que las afirmaciones del exfutbolista eran solo “una bazofia”.

Sin embargo, tras emitirse el reportaje del exfutbolista, en paralelo a su programa 'Magaly TV: la firme', la comunicadora no mencionó en ningún momento lo mostrado por el conductor de 'Enfocados'. En su programa del lunes 6 de julio, solo presentó diversos informes relacionados con la farándula peruana.