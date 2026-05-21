Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Alcántara continúa disfrutando de su soltería tras anunciar su separación de Jossie Lindley luego de más de 30 años de relación. Ahora, el actor y humorista fue captado junto a Laura Huarcayo durante el concierto del cantante británico Ed Sheeran, realizado la noche del miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional.

El video en el que ambos aparecen disfrutando del show fue publicado por el portal Instarándula y rápidamente se hizo viral en redes sociales. A raíz de las imágenes, varios usuarios comenzaron a especular sobre un posible romance entre el popular Cachín y la actual conductora de 'Mande quien mande'. Sin embargo, el programa 'Magaly TV: la firme' también los captó en actitud cariñosa: tomados de la mano y él sujetándole la cintura.

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son captados juntos

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo, quienes actualmente están solteros, fueron vistos compartiendo muy de cerca durante el concierto de Ed Sheeran. En las imágenes difundidas, se observa a la conductora acercándose al oído del humorista para hablarle, mientras él hacía lo mismo en medio del show.

Según las imágenes grabadas por un asistente al espectáculo y por los urracos de Magaly Medina, ambos disfrutaban del concierto sin compañía adicional y varios asistentes aprovecharon para acercarse a pedirles fotografías.

Cabe recordar que entre Alcántara y Huarcayo existe una amistad de larga data, pues años atrás trabajaron juntos como conductores del desaparecido programa 'Lima Limón', en América Televisión.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Carlos Alcántara y Laura Huarcayo?

Las imágenes de Carlos Alcántara y Laura Huarcayo juntos generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios incluso expresaron sus deseos de que entre ambos pueda surgir un romance en el futuro.

El exintegrante de Pataclaún nació el 12 de noviembre de 1964 y este año cumplirá 62 años. Por su parte, la conductora de televisión celebrará pronto sus 51 años, ya que nació el 14 de junio de 1974.

La figura televisiva estuvo casada durante 15 años con el empresario griego Dimitri Karagounis y en 2020 anunció su ruptura definitiva. Desde entonces, Huarcayo no había sido vinculada públicamente con ninguna figura de la farándula, pero sí expresó su deseo de volver a enamorarse.