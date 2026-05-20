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Carlos Alcántara respondió con firmeza a las críticas que viene recibiendo en redes sociales por sus salidas nocturnas y por ser visto acompañado de distintas mujeres tras separarse de su esposa, Jossie Lindley. El protagonista de 'Asu mare' cuestionó a quienes consideran que, por su edad, debería mantener otro estilo de vida y aseguró que muchas personas opinan sin conocer realmente el proceso personal que ha atravesado luego del fin de su matrimonio.

Durante una entrevista en el programa ‘Sin + que decir’, el recordado ‘Cachín’ dejó en claro que no piensa vivir pendiente del qué dirán y expresó su molestia hacia quienes juzgan sus decisiones personales. “¿Cómo te va a afectar que alguien dentro de una ignorancia, una señora, un señor, un tipo me diga cosas que ni siquiera me conoce? O sea, que yo debería estar en mi casa con mi mujer y con mi hijo en vez de estar haciendo tonteras que ya no son parte de mi edad. ¿Quién tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?”, señaló el actor de 61 años.

‘Cachín’ asegura que su separación no fue fácil tras constantes críticas

El actor rompió su silencio luego de que fuera captado en varias oportunidades disfrutando de reuniones y fiestas en Lima acompañado de amigas y figuras conocidas del espectáculo. Recientemente, ‘Cachín’ fue visto junto con Yiddá Eslava durante una salida nocturna en una discoteca limeña, situación que generó diversos rumores y especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, el actor aclaró que entre ambos solo existe una amistad.

El exintegrante de 'Pataclaún' también dejó entrever que el fin de su matrimonio con Jossie Lindley fue un proceso doloroso y complicado, por lo que considera injusto que algunas personas minimicen lo que vivió antes de retomar su vida social. “¿Yo no he sufrido por separarme? ¿Yo no he tenido una relación? ¿La separación ha sido de la noche a la mañana? ¿Yo me puse testosterona y ya estoy libre a la calle?”, expresó.

Yiddá Eslava descarta romance con Carlos Alcántara

En declaraciones para ‘Magaly TV, la firme’, la exchica reality aclaró cuál es el verdadero vínculo que mantiene con ‘Cachín’ luego de ser vistos juntos en una salida nocturna. La también actriz aseguró que entre ambos solo existe una amistad y descartó cualquier posibilidad de romance. “Estamos ambos en la ‘friendzone’. Imagínate. Yo siento que él está en la etapa de vivir y es lo que le toca. Yo lo aplaudo, se lo celebro porque él está soltero y puede hacer lo que le da la gana”, comentó.

Sin embargo, la exparticipante de 'La granja VIP' afirmó que no comparte el actual estilo de vida que estaría llevando el actor y aseguró que no desea verse involucrada en rumores sentimentales. “No sé si quiero ser parte de esa etapa. Aun estando soltera, no quiero que me metan en un mismo saco de él. Si salgo con alguien, salgo con alguien. No es mi estilo estar vinculándome con alguien tan conocido… No es lo que quiero para mí”, agregó.