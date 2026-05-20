HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Pitucos Marrones en vivo: ¿quién ganará las elecciones? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Actor Carlos Alcántara explota tras críticas por sus salidas con mujeres a sus 61 años: "No me conocen"

El protagonista de 'Asu mare' respondió a quienes cuestionan su estilo de vida tras separarse de Jossie Lindley y aseguró que pocos conocen el difícil proceso que vivió luego del fin de su matrimonio.

Carlos Alcántara se pronunció sobre su sus salidas nocturnas. Foto: composición LR/difusión
Carlos Alcántara se pronunció sobre su sus salidas nocturnas. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Carlos Alcántara respondió con firmeza a las críticas que viene recibiendo en redes sociales por sus salidas nocturnas y por ser visto acompañado de distintas mujeres tras separarse de su esposa, Jossie Lindley. El protagonista de 'Asu mare' cuestionó a quienes consideran que, por su edad, debería mantener otro estilo de vida y aseguró que muchas personas opinan sin conocer realmente el proceso personal que ha atravesado luego del fin de su matrimonio.

Durante una entrevista en el programa ‘Sin + que decir’, el recordado ‘Cachín’ dejó en claro que no piensa vivir pendiente del qué dirán y expresó su molestia hacia quienes juzgan sus decisiones personales. “¿Cómo te va a afectar que alguien dentro de una ignorancia, una señora, un señor, un tipo me diga cosas que ni siquiera me conoce? O sea, que yo debería estar en mi casa con mi mujer y con mi hijo en vez de estar haciendo tonteras que ya no son parte de mi edad. ¿Quién tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?”, señaló el actor de 61 años.

PUEDES VER: Yiddá Eslava marca distancia de Carlos Alcántara tras ser captados juntos el fin de semana: "No es lo que quiero para mí"

lr.pe

‘Cachín’ asegura que su separación no fue fácil tras constantes críticas

El actor rompió su silencio luego de que fuera captado en varias oportunidades disfrutando de reuniones y fiestas en Lima acompañado de amigas y figuras conocidas del espectáculo. Recientemente, ‘Cachín’ fue visto junto con Yiddá Eslava durante una salida nocturna en una discoteca limeña, situación que generó diversos rumores y especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, el actor aclaró que entre ambos solo existe una amistad.

El exintegrante de 'Pataclaún' también dejó entrever que el fin de su matrimonio con Jossie Lindley fue un proceso doloroso y complicado, por lo que considera injusto que algunas personas minimicen lo que vivió antes de retomar su vida social. “¿Yo no he sufrido por separarme? ¿Yo no he tenido una relación? ¿La separación ha sido de la noche a la mañana? ¿Yo me puse testosterona y ya estoy libre a la calle?”, expresó.

PUEDES VER: Carlos Alcántara se quiebra al hacer potente reflexión tras separarse de su esposa: "Al margen de las cosas que pasan, uno sigue siendo el mismo"

lr.pe

Yiddá Eslava descarta romance con Carlos Alcántara

En declaraciones para ‘Magaly TV, la firme’, la exchica reality aclaró cuál es el verdadero vínculo que mantiene con ‘Cachín’ luego de ser vistos juntos en una salida nocturna. La también actriz aseguró que entre ambos solo existe una amistad y descartó cualquier posibilidad de romance. “Estamos ambos en la ‘friendzone’. Imagínate. Yo siento que él está en la etapa de vivir y es lo que le toca. Yo lo aplaudo, se lo celebro porque él está soltero y puede hacer lo que le da la gana”, comentó.

Sin embargo, la exparticipante de 'La granja VIP' afirmó que no comparte el actual estilo de vida que estaría llevando el actor y aseguró que no desea verse involucrada en rumores sentimentales. “No sé si quiero ser parte de esa etapa. Aun estando soltera, no quiero que me metan en un mismo saco de él. Si salgo con alguien, salgo con alguien. No es mi estilo estar vinculándome con alguien tan conocido… No es lo que quiero para mí”, agregó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Yiddá Eslava marca distancia de Carlos Alcántara tras ser captados juntos el fin de semana: "No es lo que quiero para mí"

Yiddá Eslava marca distancia de Carlos Alcántara tras ser captados juntos el fin de semana: "No es lo que quiero para mí"

LEER MÁS
¿Nuevo romance? Carlos Alcántara es captado con Yiddá Eslava en discoteca tras ser relacionado con jóvenes mujeres

¿Nuevo romance? Carlos Alcántara es captado con Yiddá Eslava en discoteca tras ser relacionado con jóvenes mujeres

LEER MÁS
Carlos Alcántara se quiebra al hacer potente reflexión tras separarse de su esposa: "Al margen de las cosas que pasan, uno sigue siendo el mismo"

Carlos Alcántara se quiebra al hacer potente reflexión tras separarse de su esposa: "Al margen de las cosas que pasan, uno sigue siendo el mismo"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
Novia de André Carrillo revela que quiso terminar con él y expone fuertes episodios: “Humillar, engañar, faltar el respeto”

Novia de André Carrillo revela que quiso terminar con él y expone fuertes episodios: “Humillar, engañar, faltar el respeto”

LEER MÁS
'Metiche' hace fuerte crítica a Christian Domínguez tras confirmarse boda con Karla Tarazona: "Él se enamora de una y de otra"

'Metiche' hace fuerte crítica a Christian Domínguez tras confirmarse boda con Karla Tarazona: "Él se enamora de una y de otra"

LEER MÁS
Susan Ochoa: ¿cuál es su verdadera estatura y cómo llego a la fama?

Susan Ochoa: ¿cuál es su verdadera estatura y cómo llego a la fama?

LEER MÁS
Actriz mexicana le hace desplante a Laura Huarcayo y la rechaza al momento de despedirse en vivo

Actriz mexicana le hace desplante a Laura Huarcayo y la rechaza al momento de despedirse en vivo

LEER MÁS
Banda de Ed Sheeran sorprende con inesperada interpretación de ‘Cariñito’ previo al concierto en Lima: "Imposible resistirse a nuestra música"

Banda de Ed Sheeran sorprende con inesperada interpretación de ‘Cariñito’ previo al concierto en Lima: "Imposible resistirse a nuestra música"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025