Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 5 de Copa Sudamericana
El partido por la quinta jornada de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Atlético Mineiro se disputará en el MRV Arena de Belo Horizonte. Cienciano buscará mantenerse en el primer lugar de su grupo.
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Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO juegan HOY jueves 21 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el MRV Arena, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El cuadro cusqueño tendrá un duro enfrentamiento en la Copa Sudamericana. Luego de caer 3-0 ante Puerto Cabello en Venezuela, Cienciano deberá visitar a Atlético Mineiro con la misión de mantenerse en el primer lugar del Grupo B. Por su parte, el equipo brasileño marcha en el último puesto de la tabla con 4 puntos.
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Cienciano vs Atlético Mineiro: canal y dónde ver transmisión del partido
El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse vía streaming mediante la plataforma DGO.
¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY?
Los equipos de Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentarán por la fecha 5 de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará hoy jueves 21 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (viernes 22/05)
Alineaciones probables de Cienciano vs Atlético Mineiro
- Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra, Martinich; Robles, Barreto, Souza; Bandiera, Hohberg y Garcés.
- Atlético Mineiro: Everson; Preciado, Alonso, Román, Pascini; Pérez, Alexsander, Gomes; Bernard, Minda y Soares.
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Pronóstico de Cienciano vs Atlético Mineiro
Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Atlético Mineiro sobre Cienciano.
- Betsson: gana Cienciano (16,50), empate (5,90), gana Atlético Mineiro (1,17)
- Betano: gana Cienciano (17,50), empate (7,20), gana Atlético Mineiro (1,20)
- Bet365: gana Cienciano (19,00), empate (6,50), gana Atlético Mineiro (1,18)
- 1XBet: gana Cienciano (16,00), empate (6,67), gana Atlético Mineiro (1,18)
- Coolbet: gana Cienciano (14,50), empate (6,80), gana Atlético Mineiro (1,20)
- Doradobet: gana Cienciano (17,50), empate (7,70), gana Atlético Mineiro (1,20).
¿En qué estadio y dónde juegan Cienciano vs Atlético Mineiro?
Cienciano y Atlético Mineiro disputarán este encuentro por la Copa Sudamericana en el estadio MRV Arena, ubicado en Belo Horizonte. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.
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