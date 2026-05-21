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Onelia Molina y Kevin Díaz decidieron romper su silencio tras la difusión de imágenes en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde se insinuó que ambos pasaron la noche juntos en el departamento del influencer venezolano. La emisión televisiva desató una intensa repercusión en redes sociales, pues coincidió con los rumores de un romance entre los competidores de ‘Esto es guerra’ y el beso apasionado que protagonizaron en plena transmisión en vivo.

La odontóloga, separada recientemente de Mario Irivarren luego de que se revelara una infidelidad en Argentina, fue la primera en dar su versión. Molina aclaró detalles del supuesto ampay y cuestionó parte de la información difundida en el reportaje para poner fin a las especulaciones sobre su vida personal.

Onelia Molina aclara que no era el departamento de Kevin Díaz

“Simplemente voy a decir que las cosas cuando no son, hay que aclararlas”, declaró Onelia Molina en entrevista con ‘América Hoy’. La influencer, en esa línea, retó a que desde ‘Magaly TV: la firme’ hicieran una aclaración, ya que el lugar donde fue captada no pertenecía a su compañero de ‘Esto es guerra’. “Y si ellos se están equivocando en alguna información que están dando, pues van a tener que salir y aclarar, porque en primer lugar esa no es la casa de Kevin. Se lo pueden preguntar a él”, agregó.

La modelo reconoció que llegó al inmueble por la noche, pero aseguró que salió temprano debido a compromisos laborales, desmintiendo que se haya quedado hasta el mediodía, como se afirmó en el programa de Magaly Medina. “Que me esté siguiendo por todo lado es incómodo. Fui a ese lugar, sí entré en la noche saliendo de acá y salgo muy temprano porque fui a grabar un comercial y lo tenía que grabar muy temprano. Ya lo que quieran decir no importa, pero sí me incomoda cómo te privas mucho de privacidad. Bueno, también entiendo que es parte de”, expresó, mostrando su incomodidad por la exposición pública.

Kevin Díaz defiende a Onelia Molina

Por su parte, Kevin Díaz respaldó la versión de Onelia Molina y también cuestionó la invasión de su intimidad. “Las imágenes que están mostrando ahí, la verdad, que no son para nada ciertas. No, no, no, no, para nada. En la nota sale diciendo como que es mi casa, pero no es así. Aquí infringen las normas de privacidad de cualquier ser humano. No me parece justo”, declaró.

Finalmente, el participante de ‘Esto es guerra’ defendió a la odontóloga y reiteró su pedido de respeto por la vida privada de ambos. “Cambian toda la información y, aparte de eso, dejan muy mal a una chica que no tiene nada de culpa en esto. Yo estoy tranquilo, pero no le estamos haciendo daño a nadie en las cosas que podamos hacer. Onelia es una mujer soltera, ya está grande, yo igual y siento que deberían de respetar un poquito eso, también”, puntualizó.