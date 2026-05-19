Ed Sheeran se presentará este 20 de mayo en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/Instagram

Ed Sheeran se presentará este 20 de mayo en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/Instagram

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ed Sheeran llegará a Lima para su esperado concierto este miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional, espectáculo que marcará el regreso del cantante británico al Perú luego de casi 10 años. La productora encargada del evento compartió las posibles canciones que interpretará el artista, así como los horarios oficiales y los accesos para los asistentes.

El artista de 35 años también destacó el vínculo especial que mantiene con el país. “La última vez vine con mi esposa, escalamos Machu Picchu, la pasamos maravilloso, tomamos pisco sours y no puedo esperar para volver a Perú”, expresó el artista en un video compartido por la empresa productora del evento.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA DE LOS NOMBRES: LO QUE DICE EL TUYO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿A qué hora inicia el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional?

El concierto del artista británico en Lima iniciará oficialmente a las 8.45 p. m.; sin embargo, desde horas de la tarde se abrirán las puertas del Estadio Nacional para recibir a miles de fanáticos. La organización también confirmó que Christian Meier será el artista encargado de abrir el espectáculo antes de la presentación principal.

Además, una de las novedades del show será la implementación de un Escenario B de formato 360°, conectado mediante una pasarela especial por donde el cantante se desplazará para acercarse a distintas zonas del estadio.

Cronograma oficial del concierto:

Boletería Ticketmaster: 4.00 p. m.

Apertura de puertas: 5.00 p. m.

Presentación de Christian Meier: 7.45 p. m.

Inicio del concierto de Ed Sheeran: 8.45 p. m.

Ed Sheeran en Lima. Foto: Instagram

¿Lista de canciones que cantaría Ed Sheeran en su concierto en Lima?

'Perfect' 'Shape of You' 'Photograph' 'Thinking Out Loud' 'Castle on the Hill' 'Shivers' 'Bad Habits' 'Eyes Closed' 'The A Team' 'Sing' 'Happier' 'Galway Girl' 'Dive' 'Afterglow' 'Give Me Love'

Posible setlist del concierto de Ed Sheeran. Foto: Instagram

Puertas de acceso para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional

Accesos oficiales:

Campo A izquierda: puerta 27

Campo A derecha: puerta 34

Campo B: puerta 9

Oriente: Av. Paseo de la República – puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26

Occidente: José Díaz – puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8

Norte: José Díaz – puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17