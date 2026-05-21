Segunda vuelta 2026: empresa AFE será la encargada de transportar el material electoral

Segunda vuelta 2026: empresa AFE será la encargada de transportar el material electoral

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El Consorcio AFE será el encargado de trasladar el material electoral de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, informó la ONPE. Esta empresa ya ha brindado el servicio de traslado en los procesos de 2016 y 2021.

Además, formó parte del proceso de licitación para el servicio de traslado en la primera vuelta; sin embargo, ganó Servicios Generales Galaga SAC. Tras ello, en esta última licitación, la única empresa que se presentó fue AFE.

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Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, precisó que se encuentran en la etapa de entrega de documentación. "El acto de entrega de la buena prueba es una cosa, pero luego el proveedor o postor tiene que cumplir con los documentos de ley", dijo a la prensa.

Justo Carvajal, gerente general del Consorcio AFE, aseguró que cuentan con la experiencia electoral para enfrentar este proceso.