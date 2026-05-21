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Rafael Cardozo y Nicola Porcella exponen cómo Johanna San Miguel hacía trampa en 'Esto es guerra': "Nunca dije cómo era"

Nicola Porcella, Rafael Cardozo y Yaco Eskenazi no callaron nada sobre la táctica de Johanna San Miguel, exconductora de 'Esto es guerra', para ayudar a las chicas en un reto que implicaba dinero.

Johanna San Miguel fue conductora de 'Esto es guerra' desde el inicio del programa, en mayo de 2012.
Johanna San Miguel fue conductora de 'Esto es guerra' desde el inicio del programa, en mayo de 2012. | Foto: composición LR/Yaco y El Loco/América TV
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¡Exponen a Johanna San Miguel! La legendaria exconductora fue mencionada por Nicola Porcella, Yaco Eskenazi y Rafael Cardozo en una conversación sobre sus experiencias en ‘Esto es guerra’. Los exintegrantes recordaron que Johanna solía favorecer a las participantes mujeres durante ciertas competencias del reality. La anécdota salió en el programa que Eskenazi conduce junto a ‘El Loco’ Wagner, donde detallaron el método que la popular ‘Mamá Leona’ empleaba para apoyar a las chicas en un reto con premio económico.

El comentario surgió cuando Yaco evocó que alguien importante del programa hacía trampa en plena competencia y Rafael fue quien notó la situación. Sin embargo, Nicola, fiel a su estilo, no dudó en mencionar a San Miguel, lo que sorprendió a Eskenazi, quien, entre risas, expresó su preocupación por las posibles consecuencias de este destape. “Nicola, no tengo tanta plata. Me van a odiar, me van a demandar”, bromeó.

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Rafael Cardozo expone cómo Johanna San Miguel hacía trampa en ‘Esto es guerra’

Al entrar en los detalles de cómo descubrió que Johanna utilizaba ciertos artificios en aquellas épocas, Rafael Cardozo recordó que notó que la expresentadora hacía distintos gestos con la mano para indicar a las chicas cuál era la respuesta correcta —A, B o C— en un reto de preguntas que entregaba casi 5.000 soles cada semana.
“Era A, B o C. A, ella se quedaba aquí; B, bajaba; C, se quedaba. Cambiaba de mano. Entonces, a los chicos les dije: ‘Aprendí’. Llegaba una chica, decía ‘C’ y ganaba el dinero”, aseguró.

El modelo brasileño añadió que esa revelación quedó solo entre ellos, pues nunca llegó a exponer públicamente a San Miguel, lo que generó el enojo de Nicola y Yaco. “Nunca dije cómo era. Me quisieron pegar ellos dos”, agregó.

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Yaco Eskenazi revela que comenzaron a sobornar a alguien en ‘Esto es guerra’

Fue entonces cuando Yaco Eskenazi relató que intentaron presentar un reclamo ante Mariana —aparentemente Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de ProTv—; sin embargo, cuando ella les pidió identificar quién les había dado esa información sobre Johanna, Cardozo negó haber sido el responsable.
“Hicimos un reclamo. Era un paltón, estaban haciéndonos trampa con plata. Este cobarde no quiso aceptar que él había sido el que dijo. No confesó nunca”, recordó.

En esa misma línea, el recordado excapitán de los ‘Leones’ reveló que, tras descubrir esa situación, nunca más volvieron a ser objetivo de estas irregularidades. No obstante, él mismo comenzó a sobornar a una persona para que les soplara las respuestas y así asegurarse el premio. “Nos dimos cuenta de eso y nunca más nos hicieron trampa. Ahí empecé a sobornar a uno, dándole plata para que nos sople, y él se paraba al lado de Peter (Fajardo) y me decía A, B o C. Te llevabas S/4.500 cada viernes. Nosotros no habíamos tenido nada, ni un peso”, señaló, mientras que Nicola precisó que el dinero se lo dividían entre todos los ganadores.

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