Jota Benz y Angie Arizaga son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

Jota Benz y Angie Arizaga son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

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Jota Benz decidió pronunciarse públicamente luego de que en redes sociales y programas digitales circularan versiones sobre una supuesta infidelidad a Angie Arizaga. El cantante utilizó sus plataformas oficiales para compartir un comunicado en el que negó de manera tajante las acusaciones y cuestionó la difusión de información que, según sostuvo, perjudica a su entorno familiar.

La controversia se originó tras las declaraciones del productor y mánager Giancarlo Cossio, quien aseguró tener conocimiento de episodios comprometedores relacionados con el exchico reality y una mujer vinculada al medio televisivo. Aunque no mencionó nombres de manera directa, sus comentarios provocaron una ola de reacciones en redes.

Comunicado de Jota Benz ante rumores de infidelidad a Angie Arizaga.

Jota Benz tomará acciones legales tras ser acusado de infiel

En medio de la creciente polémica, Jota Benz publicó un comunicado en el que rechazó categóricamente las versiones difundidas sobre una supuesta traición sentimental hacia Angie Arizaga. El artista afirmó que las acusaciones carecen de pruebas y señaló que este tipo de contenidos afectan tanto su imagen pública como la tranquilidad de su familia.

"Rechazo categóricamente dichas afirmaciones por carecer de sustento y por afectar mi honor, mi tranquilidad y la de mi familia y porque son totalmente falsas", expresó el cantante en parte del mensaje difundido en sus redes sociales.

Además, el cantante confirmó que ya inició coordinaciones con su equipo legal para tomar acciones contra quienes resulten responsables de propagar información que considera falsa.

"No ingresaré en confrontaciones mediáticas ni alimentaré especulaciones. Seguiré enfocado en mi trabajo y en las personas que siempre me han acompañado con respeto y cariño", agregó el hermano de Gino Assereto.

¿Quién deslizó la posibilidad de que Jota Benz le habría sido infiel a Angie Arizaga?

La polémica comenzó a tomar fuerza luego de que Milena Zárate insinuara públicamente que Jota Benz no habría sido completamente fiel durante su relación con Angie Arizaga. Posteriormente, Giancarlo Cossio reforzó esas versiones durante su participación en un programa digital.

Durante la conversación, el productor afirmó que conocía información sensible relacionada con el exchico reality y una mujer vinculada al espectáculo peruano. Aunque evitó revelar identidades, aseguró que había escuchado detalles comprometedores sobre encuentros íntimos que involucrarían al cantante.

"Qué fuerte. Ha deslizado que él no le ha sido fiel a Angie. Yo sé un par de cositas también. A mí no me compete, pero algo de lo que Milena ha deslizado por ahí se la doy. Hay algo por ahí", comentó Cossio durante la entrevista digital.

El productor también mencionó a Jazmín Pinedo al recordar conversaciones privadas del pasado. Según explicó, la presentadora le habría contado información delicada sobre el entorno de Jota Benz hace algunos años.