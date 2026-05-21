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Diana Sánchez revela que Korina Rivadeneira la encaró por admitir su gusto por Mario Hart: "Me dio un..."

¡Estuvieron cara a cara! Diana Sánchez contó cómo fue su reciente encuentro con Korina Rivadeneira tras admitir públicamente que Mario Hart le pareció atractivo.

Diana Sánchez y Mario Hart tuvieron mucha química durante su paso en 'Combate'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Diana Sánchez y Mario Hart tuvieron mucha química durante su paso en 'Combate'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Las recientes declaraciones de Diana Sánchez sobre Mario Hart generaron múltiples reacciones en redes sociales y provocaron especulaciones sobre una supuesta incomodidad de Korina Rivadeneira. Ante ello, la exchica reality decidió pronunciarse y aclarar cuál es la verdadera relación que mantiene con la modelo venezolana y el piloto de autos.

Durante una edición del pódcast 'Sin más que decir', la popular Chata explicó que los comentarios emitidos en el programa fueron tomados fuera de contexto por algunos usuarios. Según sostuvo, existe una amistad de varios años entre todos los involucrados, por lo que las bromas forman parte de la confianza que comparten desde hace tiempo.

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Diana Sánchez revela la reacción de Korina Rivadeneira tras admitir gusto por Mario Hart

La conductora sorprendió al contar la peculiar reacción de Korina Rivadeneira luego de escuchar que ella había confesado que, en algún momento, Mario Hart le pareció atractivo. Lejos de mostrarse incómoda o molesta, la esposa del exchico reality optó por tomarse el comentario con humor.

El momento que más llamó la atención fue la anécdota que relató sobre el encuentro que tuvo recientemente con la exactriz de 'Al fondo hay sitio' en las instalaciones del canal en el que ambas trabajan. Según contó, la modelo venezolana reaccionó de manera inesperada al verla.

“Ayer me encontré con Korina en el canal y me metió un palmazo en el… diciéndome: ‘¡Con que te gusta Mario!’. Después se mató de risa conmigo”, narró Diana Sánchez entre carcajadas, dejando en evidencia el nivel de confianza que existe entre ambas.

PUEDES VER: Diana Sánchez admite que le gustaba Mario Hart cuando estaban en ‘Combate’: “Hemos tenido una relación ficticia”

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Diana Sánchez se defiende por comentarios en su contra

Tras la viralización de algunos clips del programa en redes sociales, Diana Sánchez también aprovechó el espacio para responder a quienes cuestionaron las bromas relacionadas con Mario Hart y Paloma Fiuza. La conductora insistió en que todo se desarrolla en un ambiente de amistad y compañerismo.

“Quiero hacer un paréntesis porque sí me preocupa. Había un comentario que decía: ‘Qué feo debe sentir Korina que sus examigos estén alcahueteando lo de Paloma’”, expresó la coconductora de 'Yo soy' al leer algunos mensajes enviados por seguidores durante la transmisión en vivo.

En ese contexto, la exchica reality aclaró que tanto ella como Paloma Fiuza mantienen una cercana amistad con Mario Hart y también con Korina Rivadeneira. Por ello, descartó que exista alguna mala intención detrás de las bromas que suelen intercambiar en el espacio digital.

“Somos amigos de Mario, también hemos compartido con Korina y la queremos muchísimo. Sabemos más o menos cuál es la situación de Mario, pero finalmente él es quien tiene que contar qué está pasando”, manifestó.

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