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Uno de los actores y figuras de reality con mayor proyección en la televisión peruana es Gabriel Meneses. El modelo de 23 años sufrió un fuerte accidente en vivo el último martes 12 de mayo durante 'Esto es guerra', luego de perder el equilibrio en medio de un reto físico y caer contra una estructura instalada en el set. El impacto le provocó dos fracturas en las vértebras de la columna.

Si bien la operación fue un éxito, el influencer deberá afrontar una larga etapa de recuperación. Por ello, decidió mostrar en redes sociales cómo quedó su cuerpo tras la cirugía. A través de sus historias en Instagram, compartió una radiografía de su espalda en la que se observa la estructura metálica de ocho pernos que le colocaron. “Pudo ser peor. Dios tiene otros planes para mí”, escribió.

Gabriel Meneses se quiebra mientras su novia Sirena Ortiz lo ayuda a caminar

Tras la operación, el actor también compartió un conmovedor video en Instagram en el que aparece dando sus primeros pasos, mientras su novia, la actriz Sirena Ortiz, lo ayuda. En las imágenes se observa a Gabriel Meneses caminando lentamente dentro de su habitación y llorando por el difícil momento que atraviesa. Su pareja le seca las lágrimas y lo anima a continuar.

“Dios me dio una segunda oportunidad y me mandó un angelito para que me cuidara. Sirena Ortiz, no tengo palabras para agradecer todo el amor que me das. He vuelto a nacer, tengo que acostumbrarme a caminar de nuevo. Cada paso es un escalón más”, escribió el modelo, demostrando que su novia ha sido una de las personas que más lo han apoyado en su recuperación.

Padre de Gabriel Meneses preocupa con mensaje sobre la salud del integrante de ‘EEG’

El padre del influencer, el recordado exconductor de televisión Javier Meneses, lanzó un desalentador mensaje al afirmar que la recuperación de su hijo será larga y que aún es incierto si podrá volver a EEG o practicar fútbol, una de sus mayores pasiones.

A través de una publicación en Facebook, Javier Meneses agradeció a todos sus allegados que le consultaron sobre la salud de Gabriel Meneses. Si bien aclaró que la operación de su hijo fue exitosa, señaló que solo el tiempo determinará si podrá retomar su vida con normalidad.

“(Gabriel) tuvo, no una, sino 2 fracturas en 2 vértebras. Ya está en su largo proceso de recuperación. Digo largo porque tiene para varios meses de para, en lo que se refiere a su actividad física. Solo el tiempo y una buena terapia dirán si Gabriel podrá volver a EEG o a jugar fútbol, que tanto le apasiona, porque surfear sí va a poder. Lo veo sereno y muy fuerte mentalmente”, compartió el expresentador de 'Zona de impacto'.