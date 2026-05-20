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Milena Zárate aclara su insinuación sobre Jota Benz: "No va por el lado de que hubo infidelidad"

La artista colombiana Milena Zárate generó revuelo al insinuar un comportamiento indebido de Jota Benz, prometido de Angie Arizaga. Sin embargo, no tardó en explicar su explosivo comentario.

Jota Benz le pidió matrimonio a Angie Arizaga en diciembre de 2025 en Italia.
Jota Benz le pidió matrimonio a Angie Arizaga en diciembre de 2025 en Italia. | Foto: composición LR/Instagram/Q' Bochinche
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La presentadora colombiana Milena Zárate aclaró el verdadero sentido de sus declaraciones sobre Jota Benz, luego de que en 'Q' Bochinche' sus palabras generaran reacciones entre sus compañeros Ric La Torre y Samuel Suárez. El comentario, que rápidamente encendió las redes, fue interpretado como una acusación indirecta contra el prometido de la popular empresaria Angie Arizaga, madre de su hijo.

Sin embargo, Zárate explicó que nunca se refirió a una infidelidad y dejó en claro que, de haber tenido pruebas de ello, ella misma habría sido la primera en hacerlo público.

PUEDES VER: ¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga con una exchica reality peruana? Giancarlo Cossio expone de quién se trataría: "Salió de la boca de esa persona"

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Milena Zárate aclara su insinuación sobre Jota Benz

Milena Zárate explicó que la información provenía de lo que le contaba su entonces pareja, Carlos Mendoza 'Kalicho', quien convivió un tiempo con el cantante urbano. Según la colombiana, aquello ocurrió cuando el hermano de Gino Assereto ya mantenía una relación con Angie Arizaga e incluso dejó entrever que habría sido durante su embarazo. No obstante, optó por no dar más detalles para evitar un posible enfrentamiento con 'Kalicho'.

Ante la sorpresa de Ric y 'Samu', Zárate tomó conciencia de la contundencia de sus palabras y aclaró que no se refería a un engaño contra la popular 'Negrita', sino a aspectos de la personalidad de Jota Benz. “Si tú vives con una persona obviamente son amigos, esa persona conoce muchas cosas de ti, conoce tu personalidad y conoce muchas cosas de ti. No significa, por si acaso, que haya habido una infidelidad ni nada, yo hablaba de forma ser. No tiene nada que ver con mujeres acá”, aseguró.

Más adelante, la hermana de Greissy Ortega insistió en que hablaba de conductas cotidianas de Jota. Asimismo, ante la pregunta directa de si hubo un engaño del exparticipante de 'Esto es guerra' hacia Arizaga, la artista descartó por completo esa posibilidad. “No, donde hubiera habido cachos yo soy la primera que lo boto, olvídate”, sentenció.

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