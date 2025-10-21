HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Ed Sheeran en Lima 2026: fecha confirmada, lugar y cuándo inicia la venta de entradas vía Ticketmaster

El cantante británico Ed Sheeran regresará a Perú después de nueve años para ofrecer un espectáculo en el Estadio Nacional como parte de su gira internacional 'LOOP Tour'. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster con descuentos exclusivos.

Ed Sheeran regresa a Perú y promete emocionar a sus fanáticos. Foto: Composición LR/Captura/Difusión
Ed Sheeran regresa a Perú y promete emocionar a sus fanáticos. Foto: Composición LR/Captura/Difusión

El regreso de Ed Sheeran a Latinoamérica ya es un hecho. El reconocido artista británico confirmó su esperado concierto en Perú para el 20 de mayo de 2026, fecha en la que se reencontrará con miles de fanáticos en el Estadio Nacional de Lima. Esta presentación formará parte de su nueva gira mundial titulada 'LOOP Tour', con la que recorrerá distintos países presentando un show inmersivo que combina sus grandes éxitos con temas de su más reciente álbum.

El intérprete de 'Photograph' y 'Shape of you' vuelve al país luego de nueve años, marcando un hito para sus seguidores peruanos que no lo veían desde 2017. En aquella ocasión, sus presentaciones fueron completamente sold out, y se espera que esta nueva cita repita el mismo éxito gracias a la impresionante puesta en escena que caracteriza sus giras internacionales.

PUEDES VER: Soda Stereo Perú 2026: fecha y venta de entradas vía Joinnus para su concierto en Arena 1 Costa Verde

lr.pe

Ed Sheeran en Perú: fecha confirmada de su concierto en 2026

La cita está programada para el miércoles 20 de mayo de 2026. El evento será producido por Move Concerts Perú, compañía responsable de traer a grandes figuras internacionales al país.

El 'LOOP Tour' representa una nueva etapa en la carrera de Ed Sheeran, quien busca ofrecer una experiencia más cercana y envolvente con un formato visual innovador. Según sus promotores, el espectáculo incluirá un repertorio que recorrerá los mayores éxitos del británico, junto a canciones de su más reciente disco 'Play' (2025), donde explora sonidos de la música india y persa fusionados con su característico estilo pop-folk.

PUEDES VER: Illya Kuryaki and The Valderramas vuelve a Lima tras ocho años para un concierto único en ‘Una Noche en Perú’

lr.pe

¿Dónde será el concierto de Ed Sheeran en Perú?

El concierto se realizará en el Estadio Nacional de Lima, el recinto más grande del país y punto de encuentro de los espectáculos internacionales de mayor convocatoria. Con capacidad para más de 40 mil personas, este escenario ha albergado presentaciones de artistas como Coldplay, The Weeknd y Harry Styles, consolidándose como el epicentro de los grandes eventos musicales en Perú.

Ed Sheeran regresa a Perú.

Ed Sheeran regresa a Perú.

Ed Sheeran regresa a este mismo estadio luego de nueve años de ausencia. Su última visita fue en 2017, durante su exitosa gira 'Divide Tour', que posteriormente se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación superior a US$875 millones y casi 9 millones de asistentes a nivel mundial. Su retorno promete ser uno de los shows más esperados de 2026.

PUEDES VER: Mauricio Mesones, Los Mirlos, Linda Caba, Ruth Karina y más: Amazónico Fest anuncia su segunda edición en Lima

lr.pe

Venta de entradas para concierto de Ed Sheeran vía Ticketmaster

Las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Perú estarán disponibles a través de Ticketmaster, plataforma oficial de venta. Los precios comenzarán desde S/144, y se ofrecerá un 25% de descuento exclusivo para clientes del BBVA, según informó la productora Move Concerts.

La preventa será el 23 y 24 de octubre, mientras que la venta general comenzará el sábado 25 del mismo mes. Se espera una alta demanda de boletos, considerando la gran popularidad del artista y el éxito rotundo de sus giras anteriores, como 'Mathematics Tour', una de las más exitosas de la historia reciente.

