El Vibra Perú 2026 se realizará en el Arena 1 Park de la Costa Verde de San Miguel. La jornada incluye a Juanes el 29 de julio. | Fotos: difusión

El Vibra Perú 2026 se realizará en el Arena 1 Park de la Costa Verde de San Miguel. La jornada incluye a Juanes el 29 de julio. | Fotos: difusión

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El cantante colombiano Juanes volverá a nuestro país dos años después de su último concierto en Lima. Esta vez, el intérprete de 'La camisa negra' pisará suelo peruano como parte de la séptima edición del festival Vibra Perú. En este 2026, el evento contará con dos escenarios y más de 30 artistas nacionales e internacionales en el Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel, con capacidad para 20.000 personas por día.

Juanes, el colombiano con más de 20.000 millones de reproducciones globales y 29 GRAMMY, estará en Lima el 29 de julio en el marco de su World Tour 2026. Mientras tanto, Gian Marco y Corazón Serrano, agrupación que lidera YouTube con sus videoclips, serán parte de Vibra Perú 2026 un día antes, el 28 de julio.

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Juanes vuelve a Lima para el Vibra Perú 2026

Además de Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano, el cartel del Vibra Perú 2026 incluye a Armonía 10, Adammo, Antología, La Bella Luz, Amaranta, Los Shapis, Mauricio Mesones, Milena Warthon y Dúo Ayacucho, además de más de 15 artistas que completan una programación de siete a ocho artistas por día, en la que la música y la gastronomía serán las protagonistas.

Juanes vuelve gracias al Vibra Perú 2026. Foto: difusión

Esta edición, concebida bajo el concepto de ciudad efímera, organiza la experiencia en tres distritos: el Distrito Musical, con dos escenarios y más de 30 artistas nacionales e internacionales; el Distrito Gastronómico, con más de 40 marcas entre restaurantes reconocidos, huariques y carretillas que representan la diversidad de la cocina peruana; y el Distrito de la Diversión, con juegos mecánicos, feria y activaciones para todo el público.

Las entradas están disponibles desde el lunes 18 de mayo a las 10 a. m. a través de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes BCP con 25% de descuento, válida del 18 al 20 de mayo. El precio de la entrada general en venta regular es de S/179, y la zona Vibralandia —con beneficios como reingreso ilimitado, ingreso preferente y pit lateral— tiene un precio de S/299.