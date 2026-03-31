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Christian Meier se emociona al confirmar que abrirá el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional: "Qué ilusión contarles esto"

El cantautor peruano será el encargado de abrir el esperado concierto del artista británico en Lima, marcando un importante momento en su carrera frente a miles de fans en el Estadio Nacional.

Christian Meier será telonero del concierto de Ed Sheeran. Foto: composición LR/créditos/Renzo Pajuelo
Christian Meier será telonero del concierto de Ed Sheeran. Foto: composición LR/créditos/Renzo Pajuelo

Lima se alista para uno de los conciertos más esperados del 2026 y tendrá presencia peruana en el escenario. Christian Meier confirmó, a través de sus redes sociales, que será el artista encargado de abrir el show del cantante británico Ed Sheeran en el Estadio Nacional este 20 de mayo.

“Qué ilusión contarles esto… Este 20 de mayo voy a estar en el Estadio Nacional abriendo el show de Ed Sheeran”, expresó el cantautor en un video, donde también reveló que esperaba este momento desde hace tiempo. Con este anuncio, el intérprete de 'Carreteras mojadas' suma un nuevo hito en su carrera musical.

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Christian Meier será telonero del concierto de Ed Sheeran en Lima

Como parte de su gira internacional 'LOOP Tour', Ed Sheeran y su equipo han optado por seleccionar cuidadosamente a los artistas invitados en cada ciudad. En el caso de Lima, el elegido para abrir su esperado concierto fue Christian Meier, quien compartirá escenario con el intérprete de 'Perfect', en lo que será el regreso del cantante británico al Perú tras nueve años. Este tour promete una experiencia inmersiva que incluirá un recorrido por sus grandes éxitos como 'Thinking Out Loud', además de temas de su más reciente álbum 'Play'.

Por su parte, Christian Meier atraviesa una etapa sólida en su carrera musical. El artista, recordado por canciones como 'Carreteras mojadas', 'Espérame en el tren' y 'Quédate', ha consolidado su propuesta con su último disco 'Así Es La Ley', una producción que refleja madurez creativa y un sonido más orgánico dentro del rock. El álbum fue trabajado en Los Ángeles junto al productor Gustavo Borner y reúne nueve temas que exploran diversas facetas del género.

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¿Dónde comprar entradas para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional?

Las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Lima están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster. Actualmente, los usuarios pueden acceder a un descuento de hasta el 25% con tarjetas BBVA, promoción válida hasta el 31 de marzo.

En cuanto a los precios, los boletos van desde los S/184,00 hasta los S/536,00, dependiendo de la ubicación dentro del Estadio Nacional. Aún hay disponibilidad para este esperado espectáculo que reunirá a dos figuras importantes de la música en una noche que promete ser inolvidable para el público peruano.

Precios para el concierto de Ed Sheeran. Foto: Ticketmaster

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