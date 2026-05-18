Air Supply en Lima 2026: a qué hora inicia, setlist de canciones y todo sobre el concierto del dúo australiano en Costa 21
Air Supply ya está en Lima para celebrar sus 50 años. Graham Russell y Russell Hitchcock interpretarán lo mejor de su repertorio, que ha trascendido generaciones.
Air Supply ya está en Lima. La banda australiana, integrada por Graham Russell y Russell Hitchcock, se reencontrará con sus fanáticos peruanos en un concierto que promete ser inolvidable. Está programado para este martes 19 de mayo, a partir de las 9.00 p. m., en el Multiespacio Costa 21, ubicado en San Miguel. Aún quedan entradas en Teleticket.
Las expectativas por el concierto de Air Supply aumentaron desde que Graham Russell y Russell Hitchcock pisaron suelo peruano el último domingo 17 de mayo. Algunas fans lograron esquivar la seguridad del nuevo aeropuerto limeño para conseguir un autógrafo de su grupo favorito, y los músicos anunciaron en redes que ya estaban en Lima para disfrutar de un día libre en la capital antes de su show en Costa 21.
Air Supply celebrará sus 50 años en Lima
La legendaria banda de soft rock y pop presentará su nuevo espectáculo en Perú, con actuaciones más potentes, acompañada por sus músicos. Este show forma parte de su nueva gira '50th Anniversary Celebration', con la que recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Asia y Oceanía en 2026.
“Hoy (lunes 18) tenemos un día libre muy raro en Lima, Perú… Lo mejor es que no tuvimos que levantarnos antes del amanecer, ni tomar aviones, ni tener obligaciones… Así que aquí estamos, recién levantados de la cama, en bata, con el pelo revuelto, ¡desayunando en nuestro balcón! En cuanto a planes para hoy… ¡Ninguno!”, escribió Cari Hitchcock, esposa de Russell Charles.
¿Qué canciones tocará Air Supply en Lima?
Este martes 19 de mayo es el día que tanto esperaban los fanáticos de Air Supply para cantar todos sus éxitos y celebrar medio siglo de su trayectoria musical.
El público disfrutará en vivo de sus grandes éxitos, como 'All Out of Love', 'Making Love Out of Nothing at All', 'Lost In Love', 'Goodbye', 'Without You' y muchos más.