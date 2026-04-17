Ismael La Rosa es uno de los actores más recordados y queridos de la televisión peruana. Tuvo papeles importantes en series como 'Amor serrano', 'Las dos caras de Ana', 'Gata Salvaje' y 'La Rica Vicky', producción de 1997 donde conoció a su esposa, la también actriz Virna Flores (Lorena en 'Al fondo hay sitio'), con quien mantiene un matrimonio sólido de 17 años y más de 28 años de relación.

Actualmente, el actor, de 49 años, dejó la TV para dedicarse de lleno a su emprendimiento: Academika.pe. Según su página web, se describe como "Un espacio educativo gratuito que ofrece clases virtuales con diferentes metodologías y profesores calificados para estudiantes de bajos recursos que están en el colegio o desean postular a la universidad".

Publicación de Ismael La Rosa dirigiendose a los usuarios que usan Yape para que puedan apoyar Academika. Foto: Instagram.

Ismael La Rosa pide apoyo económico para impulsar su emprendimiento educativo

Ismael La Rosa compartió una publicación en sus historias de Instagram en la que invitó a sus seguidores a donar a través de Yape para seguir sacando adelante su emprendimiento educativo. "La mejor vacuna contra la corrupción, la violencia, la delincuencia, la pobreza…es la educación", escribió el actor, etiquetando además las cuentas oficiales de Academika.

De esta manera, el esposo de Virna Flores, con quien tiene dos hijos, busca el respaldo de los usuarios para continuar desarrollando este portal web que brinda apoyo gratuito a jóvenes de escasos recursos que no pueden pagar una academia.

En redes sociales, varios cibernautas destacaron la iniciativa de Ismael La Rosa a favor de la educación e incluso le sugirieron postular a un cargo político, señalando que hacen falta más personas con este tipo de compromiso.

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Ismael La Rosa revela su secreto para mantener un matrimonio sólido con Virna Flores

Ismael La Rosa y Virna Flores protagonizan uno de los matrimonios más sólidos de la farándula peruana. Por ello, muchos ven al actor como una fuente de experiencia en relaciones. En una entrevista pasada, reveló las claves que sigue para mantener una relación estable con su esposa tras más de 28 años juntos.

“Uno, saber que toda relación amorosa tiene cinco pilares fundamentales: el amor, el respeto, la confianza, la comunicación y la pasión. Las cinco tienen que estar siempre sólidas. Estos pilares tienen que estar fuertes, robustos”, reveló el también bombero voluntario recalcando que, si uno de esos pilares se debilita, se debe “parchar, sanar y curarlo para mantener la estabilidad”, expresó.