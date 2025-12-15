HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Hija de Ismael La Rosa y Virna Flores debuta como cantante y los sorprende al dedicarles canción que bailaron en su matrimonio

Actores Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes llevan 28 años de matrimonio, mostraron su felicidad por el debut musical de su hija Ishana. 

Ismael La Rosa y Virna Flores tienen 48 años y se conocieron en las grabaciones de la novela 'La Rica Vicky'. Foto: Composición LR/Instagram.
Ismael La Rosa y Virna Flores tienen 48 años y se conocieron en las grabaciones de la novela 'La Rica Vicky'. Foto: Composición LR/Instagram.

Ishana es la hija de los populares actores Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes llevan 28 años de matrimonio y protagonizan una de las relaciones más duraderas de la televisión peruana. Justamente, la menor, de 13 años, debutó como cantante junto a su grupo en un local del distrito de Surco.

Sin embargo, la jovencita sorprendió a sus padres al dedicarles la canción que ellos bailaron la noche de su boda. “Esta canción es muy especial porque es la que mis papás bailaron hace 28 años en su matrimonio. Entonces, se la dedicó a ustedes”, expreso Ishana ante los asistentes.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Virna Flores habla de su larga relación con Ismael La Rosa y revela si es celosa: 'Hay bastante presión'

lr.pe

Ismael La Rosa y Virna Flores reaccionan tras gesto de su hija

Ismael La Rosa y Virna Flores estuvieron presentes en el debut musical de Ishana. Tras finalizar la presentación, el orgulloso padre se acercó a felicitar a su hija, dándole abrazos y besos. “Así terminamos luego de su primer concierto. Súper orgullosos de ti princesa”, escribió el actor en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Por su parte, Virna Flores, conocida por dar vida a Lorena en ‘Al fondo hay sitio’, no publicó video de la presentación de su pequeña.

Cabe recordar que la pareja de actores tiene dos hijos: Ishana y Varek, quienes ya han tenido apariciones públicas en televisión, como en el programa ‘El gran chef famosos: pericotitos’.

PUEDES VER: Ismael La Rosa y Virna Flores: ¿cómo inició el romance más duradero de la televisión peruana?

lr.pe

Hijo de Ismael y Virna consiguió importante papel en película internacional

Varek La Rosa Flores es el hijo de 15 años de Ismael y Virna. En agosto de este año se reveló su participación en la película de suspenso ‘Zafari’, una coproducción entre Perú, México, Brasil, Chile, República Dominicana y Francia. Él joven actor habló sobre el arduo proceso de casting que logró superar.

“Mi papá me apoyó durante todo el proceso de actuación. Gracias a él, pude conseguir la audición. Cuando quedé en el papel, él, más que nadie, me dio ‘hurras’ desde atrás, porque me fui con mi mamá un mes a República Dominicana, donde estuve grabando y, luego, regresé a Lima para Navidad y Año Nuevo, donde comenzamos a grabar acá”, explicó el menor.  

Notas relacionadas
Ismael La Rosa expone la clave del éxito para un matrimonio duradero: "Somos dos naranjas exprimiendo el mejor jugo juntos"

Ismael La Rosa expone la clave del éxito para un matrimonio duradero: "Somos dos naranjas exprimiendo el mejor jugo juntos"

LEER MÁS
Ismael La Rosa al 'Desnudo': su nueva obra teatral, posible regreso de 'La rica Vicky' y más sobre su vida familiar

Ismael La Rosa al 'Desnudo': su nueva obra teatral, posible regreso de 'La rica Vicky' y más sobre su vida familiar

LEER MÁS
Ismael La Rosa y Virna Flores actuarán por primera vez juntos en el teatro y sorprenden con mensaje de amor

Ismael La Rosa y Virna Flores actuarán por primera vez juntos en el teatro y sorprenden con mensaje de amor

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Brunella Horna presume lujoso intercambio de regalos que organizó junto con su esposo Richard Acuña: "Con amigos"

Brunella Horna presume lujoso intercambio de regalos que organizó junto con su esposo Richard Acuña: "Con amigos"

LEER MÁS
Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

LEER MÁS
Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS
El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Espectáculos

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025