Ismael La Rosa y Virna Flores tienen 48 años y se conocieron en las grabaciones de la novela 'La Rica Vicky'. Foto: Composición LR/Instagram.

Ishana es la hija de los populares actores Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes llevan 28 años de matrimonio y protagonizan una de las relaciones más duraderas de la televisión peruana. Justamente, la menor, de 13 años, debutó como cantante junto a su grupo en un local del distrito de Surco.

Sin embargo, la jovencita sorprendió a sus padres al dedicarles la canción que ellos bailaron la noche de su boda. “Esta canción es muy especial porque es la que mis papás bailaron hace 28 años en su matrimonio. Entonces, se la dedicó a ustedes”, expreso Ishana ante los asistentes.

Ismael La Rosa y Virna Flores reaccionan tras gesto de su hija

Ismael La Rosa y Virna Flores estuvieron presentes en el debut musical de Ishana. Tras finalizar la presentación, el orgulloso padre se acercó a felicitar a su hija, dándole abrazos y besos. “Así terminamos luego de su primer concierto. Súper orgullosos de ti princesa”, escribió el actor en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Por su parte, Virna Flores, conocida por dar vida a Lorena en ‘Al fondo hay sitio’, no publicó video de la presentación de su pequeña.

Cabe recordar que la pareja de actores tiene dos hijos: Ishana y Varek, quienes ya han tenido apariciones públicas en televisión, como en el programa ‘El gran chef famosos: pericotitos’.

Hijo de Ismael y Virna consiguió importante papel en película internacional

Varek La Rosa Flores es el hijo de 15 años de Ismael y Virna. En agosto de este año se reveló su participación en la película de suspenso ‘Zafari’, una coproducción entre Perú, México, Brasil, Chile, República Dominicana y Francia. Él joven actor habló sobre el arduo proceso de casting que logró superar.

“Mi papá me apoyó durante todo el proceso de actuación. Gracias a él, pude conseguir la audición. Cuando quedé en el papel, él, más que nadie, me dio ‘hurras’ desde atrás, porque me fui con mi mamá un mes a República Dominicana, donde estuve grabando y, luego, regresé a Lima para Navidad y Año Nuevo, donde comenzamos a grabar acá”, explicó el menor.