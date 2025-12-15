Hija de Ismael La Rosa y Virna Flores debuta como cantante y los sorprende al dedicarles canción que bailaron en su matrimonio
Actores Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes llevan 28 años de matrimonio, mostraron su felicidad por el debut musical de su hija Ishana.
- Hermana de Natalie Vértiz contó que sufrió un angustiante intento de asalto y lanza advertencia: “Hay que estar más alertas”
- Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"
Ishana es la hija de los populares actores Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes llevan 28 años de matrimonio y protagonizan una de las relaciones más duraderas de la televisión peruana. Justamente, la menor, de 13 años, debutó como cantante junto a su grupo en un local del distrito de Surco.
Sin embargo, la jovencita sorprendió a sus padres al dedicarles la canción que ellos bailaron la noche de su boda. “Esta canción es muy especial porque es la que mis papás bailaron hace 28 años en su matrimonio. Entonces, se la dedicó a ustedes”, expreso Ishana ante los asistentes.
TE RECOMENDAMOS
EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Virna Flores habla de su larga relación con Ismael La Rosa y revela si es celosa: 'Hay bastante presión'
Ismael La Rosa y Virna Flores reaccionan tras gesto de su hija
Ismael La Rosa y Virna Flores estuvieron presentes en el debut musical de Ishana. Tras finalizar la presentación, el orgulloso padre se acercó a felicitar a su hija, dándole abrazos y besos. “Así terminamos luego de su primer concierto. Súper orgullosos de ti princesa”, escribió el actor en el video que compartió en sus historias de Instagram.
Por su parte, Virna Flores, conocida por dar vida a Lorena en ‘Al fondo hay sitio’, no publicó video de la presentación de su pequeña.
Cabe recordar que la pareja de actores tiene dos hijos: Ishana y Varek, quienes ya han tenido apariciones públicas en televisión, como en el programa ‘El gran chef famosos: pericotitos’.
PUEDES VER: Ismael La Rosa y Virna Flores: ¿cómo inició el romance más duradero de la televisión peruana?
Hijo de Ismael y Virna consiguió importante papel en película internacional
Varek La Rosa Flores es el hijo de 15 años de Ismael y Virna. En agosto de este año se reveló su participación en la película de suspenso ‘Zafari’, una coproducción entre Perú, México, Brasil, Chile, República Dominicana y Francia. Él joven actor habló sobre el arduo proceso de casting que logró superar.
“Mi papá me apoyó durante todo el proceso de actuación. Gracias a él, pude conseguir la audición. Cuando quedé en el papel, él, más que nadie, me dio ‘hurras’ desde atrás, porque me fui con mi mamá un mes a República Dominicana, donde estuve grabando y, luego, regresé a Lima para Navidad y Año Nuevo, donde comenzamos a grabar acá”, explicó el menor.