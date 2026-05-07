El actor participó en series como 'Al fondo hay sitio' y 'De vuelta al barrio'. Foto: Composición LR/Instagram.

El actor participó en series como 'Al fondo hay sitio' y 'De vuelta al barrio'. Foto: Composición LR/Instagram.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La llegada de un nuevo integrante a una familia siempre es sinónimo de felicidad, y así lo expresó el conocido actor Sasha Kapsunov, de 32 años, quien reveló que será padre por segunda vez, luego de 11 años desde el nacimiento de su primera hija, Julieta.

El recordado actor por su participación en 'Al fondo hay sitio' y por haber sido uno de los conductores del desaparecido programa 'América Kids' dio la buena noticia a través de sus redes sociales con un original video, cuya protagonista fue su hija de 11 años. La menor no tenía idea de que le anunciarían que tendría una hermanita y su reacción fue conmovedora.

Sasha Kapsunov anuncia que se convertirá en padre por segunda vez

Sasha Kapsunov, quien ahora se dedica a la producción audiovisual, compartió un video en el que su hija de 11 años revela inicialmente que viajará junto a sus padres a Estados Unidos. Por ello, realizó la apertura de dos regalos que le entregaron.

El primero eran unas entradas para un parque temático y una máscara, lo que no generó demasiado entusiasmo en la menor. Sin embargo, cuando recibió una segunda caja, la presentación indicaba que una persona más se sumaría al viaje, algo que la confundió porque no entendía de qué se trataba.

Pero, al abrir la caja, su reacción fue conmovedora. La menor quedó helada por unos segundos al leer un papel que decía: “Hola, hermanita”, junto a unas fotografías de la ecografía que confirmaban que su madre, Jocelyne Galarreta, está embarazada.

La reacción de Julieta fue inolvidable, ya que se quedó sin palabras y solo atinó a llorar cuando sus padres se acercaron para abrazarla. “Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta… y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor”, escribió Sasha Kapsunov en la descripción del video.

¿A qué personajes interpretó Sasha Kapsunov en 'Al fondo hay sitio'?

Sasha Kapsunov interpretó a dos personajes durante su etapa en 'Al fondo hay sitio'. Primero dio vida a la versión joven de Raúl del Prado, más conocido como 'Platanazo' y exesposo de Charito (Mónica Sánchez).

Posteriormente, encarnó al Dr. Cortez, quien trabajaba junto a July Gonzales (Guadalupe Farfán) en la clínica donde ella realizaba sus prácticas como enfermera. Ambos tenían una gran química en pantalla, al punto de que los fanáticos querían que iniciaran una relación sentimental.