Los actores Virna Flores e Ismael La Rosa construyeron una historia de amor que comenzó en 1997, mientras grababan una exitosa telenovela de la década de los 90. Su romance trascendió las pantallas y, 28 años después, se mantiene firme, casi como el primer día. Su historia refleja un vínculo que combina la vida personal y profesional al rededor de una hermosa familia conformada por sus dos hijos menores.

La pareja, casa desde hace 17 años, no dudó en dedicarse tiernos mensajes en sus redes sociales. Los artistas peruanos son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional, y sus hijos, Varek e Ishana, son el centro de su mundo.

A través de un tierno y extenso mensaje, Virna Flores celebró un nuevo aniversario junto a Ismael La Rosa. "Feliz aniversario, mi amor", se lee en la primera línea del post publicado en Instagram. "17 años de matrimonio y 28 años juntos… ¡una vida entera a tu lado! Gracias por ser mi compañero de ruta, el amor de mi vida, mi amigo incondicional, mi cómplice, mi motor para seguir adelante, mi maestro, mi refugio y hasta mi psicólogo de guardia", escribió la actriz.

El mensaje continuó con un emotivo agradecimiento: "Gracias por construir conmigo esta familia que tanto amamos, por acompañarme en cada reto, por crecer juntos, por soñar en equipo y nunca soltar nuestras metas. Cada paso, cada caída, cada logro, todo ha sido más bonito contigo. ¡Te amo con el alma, Puchi! ¡Por muchos años más construyendo y creciendo juntos", concluyó la actriz, junto a una serie de fotografías actuales y de años anteriores que muestran la evolución de su sólida relación.

Ismael La Rosa cuenta cómo inició su relación con Virna Flores

En declaraciones para El Comercio, Ismael La Rosa recordó que conoció a Virna Flores cuando ambos actuaban en la telenovela 'La rica Vicky', en 1997, cuando ambos tenían 21 años. En ese entonces, era solo pareja en la ficción, pero la conexión traspasó la pantalla y se convirtió en una historia real que perdura casi tres décadas después. El recordado Gonzalo Villarán de las Casas confesó que, al inicio, Virna no quería nada con él. Sin embargo, cuando decidieron dar el siguiente paso, ambos sabían que no querían perder el tiempo.

Tras retornar de un viaje a República Dominicana junto a la madre de Virna, decidieron mudarse juntos y, desde entonces, no se han separado. Virna confesó que, al principio, no soñaba con ser madre, pero, luego de un conversación sincera y profunda, comprendió que, en 40 años, podría arrepentirse de no haberlo sido. Fue entonces cuando supo que sí quería convertirse en madre. El amor de Virna e Ismael inició en un set de televisión, pero hoy se sostiene en el respetuo mutuo y en las ganas de acompañarse en cada paso que dan.