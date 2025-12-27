HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Virna Flores e Ismael La Rosa celebran casi tres décadas juntos en tierna publicación: "¡Una vida entera a tu lado!"

Virna Flores e Ismael La Rosa se conocieron en 1997 y a los pocos meses, decidieron comenzar su romance. En 2008 se casaron y hasta la fecha son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano.

Virna Flores e Ismael La Rosa aniversario Foto: Composición LR
Virna Flores e Ismael La Rosa aniversario Foto: Composición LR

Los actores Virna Flores e Ismael La Rosa construyeron una historia de amor que comenzó en 1997, mientras grababan una exitosa telenovela de la década de los 90. Su romance trascendió las pantallas y, 28 años después, se mantiene firme, casi como el primer día. Su historia refleja un vínculo que combina la vida personal y profesional al rededor de una hermosa familia conformada por sus dos hijos menores.

La pareja, casa desde hace 17 años, no dudó en dedicarse tiernos mensajes en sus redes sociales. Los artistas peruanos son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional, y sus hijos, Varek e Ishana, son el centro de su mundo.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN
Virna Flores es Ismael La Rosa aniversario

Virna Flores es Ismael La Rosa aniversario

PUEDES VER: Virna Flores habla de su larga relación con Ismael La Rosa y revela si es celosa: 'Hay bastante presión'

lr.pe

Virna Flores es Ismael La Rosa celebran 28 años juntos

A través de un tierno y extenso mensaje, Virna Flores celebró un nuevo aniversario junto a Ismael La Rosa. "Feliz aniversario, mi amor", se lee en la primera línea del post publicado en Instagram. "17 años de matrimonio y 28 años juntos… ¡una vida entera a tu lado! Gracias por ser mi compañero de ruta, el amor de mi vida, mi amigo incondicional, mi cómplice, mi motor para seguir adelante, mi maestro, mi refugio y hasta mi psicólogo de guardia", escribió la actriz.

El mensaje continuó con un emotivo agradecimiento: "Gracias por construir conmigo esta familia que tanto amamos, por acompañarme en cada reto, por crecer juntos, por soñar en equipo y nunca soltar nuestras metas. Cada paso, cada caída, cada logro, todo ha sido más bonito contigo. ¡Te amo con el alma, Puchi! ¡Por muchos años más construyendo y creciendo juntos", concluyó la actriz, junto a una serie de fotografías actuales y de años anteriores que muestran la evolución de su sólida relación.

PUEDES VER: Hija de Ismael La Rosa y Virna Flores debuta como cantante y los sorprende al dedicarles canción que bailaron en su matrimonio

lr.pe

Ismael La Rosa cuenta cómo inició su relación con Virna Flores

En declaraciones para El Comercio, Ismael La Rosa recordó que conoció a Virna Flores cuando ambos actuaban en la telenovela 'La rica Vicky', en 1997, cuando ambos tenían 21 años. En ese entonces, era solo pareja en la ficción, pero la conexión traspasó la pantalla y se convirtió en una historia real que perdura casi tres décadas después. El recordado Gonzalo Villarán de las Casas confesó que, al inicio, Virna no quería nada con él. Sin embargo, cuando decidieron dar el siguiente paso, ambos sabían que no querían perder el tiempo.

Tras retornar de un viaje a República Dominicana junto a la madre de Virna, decidieron mudarse juntos y, desde entonces, no se han separado. Virna confesó que, al principio, no soñaba con ser madre, pero, luego de un conversación sincera y profunda, comprendió que, en 40 años, podría arrepentirse de no haberlo sido. Fue entonces cuando supo que sí quería convertirse en madre. El amor de Virna e Ismael inició en un set de televisión, pero hoy se sostiene en el respetuo mutuo y en las ganas de acompañarse en cada paso que dan.

Notas relacionadas
Hija de Ismael La Rosa y Virna Flores debuta como cantante y los sorprende al dedicarles canción que bailaron en su matrimonio

Hija de Ismael La Rosa y Virna Flores debuta como cantante y los sorprende al dedicarles canción que bailaron en su matrimonio

LEER MÁS
Ismael La Rosa expone la clave del éxito para un matrimonio duradero: "Somos dos naranjas exprimiendo el mejor jugo juntos"

Ismael La Rosa expone la clave del éxito para un matrimonio duradero: "Somos dos naranjas exprimiendo el mejor jugo juntos"

LEER MÁS
Ismael La Rosa al 'Desnudo': su nueva obra teatral, posible regreso de 'La rica Vicky' y más sobre su vida familiar

Ismael La Rosa al 'Desnudo': su nueva obra teatral, posible regreso de 'La rica Vicky' y más sobre su vida familiar

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

LEER MÁS
Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

LEER MÁS
¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

LEER MÁS
Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

LEER MÁS
Yaco Eskenazi revela que tuvo pelea con su esposa Natalie Vértiz por un desatinado comentario: "Una insultadera"

Yaco Eskenazi revela que tuvo pelea con su esposa Natalie Vértiz por un desatinado comentario: "Una insultadera"

LEER MÁS
Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025