Heidy Amado, novia de 22 años de Melcochita, cuenta qué es lo que la enamoró del cómico: “Es cariñoso y muy detallista”
Heidy Amado fue oficializada como la nueva pareja de Melcochita. La joven de 22 años contó cómo se enamoraron y hasta habló de la posibilidad de darle un último hijo al comediante.
- Animador de Corazón Serrano enfrenta a Ricardo Morán por la derrota de Sharik Arévalo, imitadora de Mon Laferte, en ‘Yo soy’: “No entiendo por qué no ganaste”
- Milett Figueroa conmueve al llorar en vivo y admite que no logra olvidar a Marcelo Tinelli: “Procesando todo lo que está pasando”
Heidy Amado pasó de ser la cuidadora personal de Melcochita a convertirse en su nueva pareja. Tras ser ampayado por las cámaras de 'Magaly TV: la firme', donde se le ve tomando de la cintura a la joven, el comediante de 89 años oficializó a su novia de 22 años, meses después de dejar la casa que compartía con Monserrat Seminario, madre de sus últimas hijas.
Pablo Villanueva, nombre real de Melcochita, contó que le confesó con temor sus sentimientos a Heidy Amado, sin imaginar que ella le correspondería. "Le dije con miedo que estaba enamorado de ella por su forma de ser, yo pensaba que me iba a rechazar y me dijo. ‘Yo también’", manifestó el sonero este 13 de mayo.
PUEDES VER: Melcochita niega usar la 'pastilla azul' y le hace picante pregunta a pareja de 22 años: "¿Cómo te sientes conmigo?"
Novia de Melcochita cuenta detalles de la relación
Al ser consultada sobre la diferencia de edad, la joven manifestó que es consciente de ello; sin embargo, el amor es más importante. Asimismo, reveló qué es lo que más le gusta del cómico. "Es muy detallista, es cariñoso. Si hay algo que queremos conversar, una inquietud o algo, siempre lo conversamos y siempre por medio más que todo está la comunicación y el respeto", indicó.
A pocas semanas de iniciar su romance, Melcochita y Heidy Amado ya conviven. Según la joven, al inicio se mudó por trabajo, ya que ella cuidaba de él cuando aún estaba con Monserrat. "Cuando yo estaba en la casa de ellos, yo lo atendía, miraba por él", declaró.
Por otro lado, Melcochita aseguró que, a sus 89 años, se lleva muy bien con su novia de 22 años, incluso en la intimidad. "En todo nos comprendemos, hasta en la dimensión desconocida nos comprendemos. Yo no tomo viagra y estoy hasta una hora en la dimensión desconocida". Finalmente, Heidy no descartó tener un hijo del artista. "Sí, lo hemos conversado. Las posibilidades siempre están abiertas. Uno nunca sabe", concluyó.