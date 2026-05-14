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Política

Comité de Ética de Juntos por el Perú evalúa suspensión de candidata a diputada que fue detenida preliminarmente

El secretario general del partido informó que respetarán el debido proceso y, de comprobarse una falta, sería separada de la militancia.

Comité de Ética de Juntos por el Perú evalúa suspensión de candidata a diputada que fue detenida
Comité de Ética de Juntos por el Perú evalúa suspensión de candidata a diputada que fue detenida
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El Comité de Ética de Juntos por el Perú evalúa la suspensión de la candidata a diputada Jhuliana Carbonel, quien fue detenida preliminarmente por presuntamente pertenecer a la organización 'Los Pulpos de La Victoria'.

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Ernesto Zunini, secretario general del partido, mencionó que se respeta el debido proceso, pues no pueden expulsarla únicamente basándose en los señalamientos iniciales.

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“La denuncia es muy grave. De probarse estos indicios, nosotros estamos esperando una notificación formal, ameritaría una sanción drástica. No podemos de manera preliminar, por lo que se dice en las noticias, separarla porque cada militante tiene deberes y derechos”, mencionó.

Explicó que Carbonel milita en el comité de base de La Victoria y que, en coordinación con el comité de Lima Metropolitana, se canalizó su participación.

También indicó que desconoce si la candidata ha realizado aportes de campaña, pero que, si ese fuera el caso, la norma electoral responsabiliza de forma individual los aportes de cada candidato. “De ser el caso, ella deberá presentar su reporte de rendición de cuentas y ahí se observará los aportes y gastos”, dijo.

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“Se tiene que respetar el debido proceso. Estamos ante una noticia, pero no se ha procedido a hacer una notificación de los presuntos hechos que le imputan. Nosotros vamos a respetar el estatuto del partido y de comprobarse los indicios, seremos drásticos”, añadió.

“El Comité de Ética está evaluando si vamos a suspender la militancia”, agregó.

Hernando Cevallos pide no generalizar el caso

Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, exhortó a no generalizar ese caso a todos los candidatos del partido. “Una cosa es que una persona que postula de pronto se le investigue preliminarmente por cualquier delito y otra es extender este hecho aislado a todos”, comentó.

“Es una acusación preliminar. Tampoco podemos poner una cruz. Si hay un nivel de responsabilidad establecido por el Poder Judicial, pues no tiene nada que hacer en JP”, dijo.

Al ser consultado, en entrevista con Canal N, aseguró que desconocían el tema. “Nosotros hacemos un filtro y también el Jurado Nacional de Elecciones lo hace. Si hubiera algún tipo de acusación preliminar, pues que se profundice. Esta señora será investigada por ética. Nosotros no pasamos por agua tibia este tipo de procesos”, indicó.

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