Rectora de San Marcos denuncia penalmente a estudiantes tras toma del campus por rechazo a reelección

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, denunció penalmente a estudiantes por daños durante protestas contra la reelección inmediata de autoridades. | composición LR

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, denunció penalmente a estudiantes por daños durante protestas contra la reelección inmediata de autoridades. | composición LR

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La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, informó que presentó una denuncia penal contra los estudiantes acusados de causar daños en la infraestructura durante la toma del campus universitario, protesta impulsada en rechazo al proyecto de ley del Congreso que plantea permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias y que sería debatida este jueves.

Durante la última sesión del Consejo Universitario, la autoridad señaló que las cámaras de seguridad permitieron identificar a quienes habrían participado en los daños registrados dentro de la Ciudad Universitaria. Según sostuvo, la denuncia debía realizarse para evitar asumir responsabilidades administrativas y legales por los destrozos.

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Facultades de San Marcos han pasado a clases virtuales tras toma indefinida del campus.

“Están los rostros de todos aquellos que han dañado la infraestructura. Esa denuncia se ha tenido que hacer, sí o sí. Porque, caso contrario, yo sería la responsable”, declaró Jeri Ramón. La rectora defendió la medida. “No es que yo tumbo una puerta y no me pasa nada. La juventud tiene que aprender a ser consciente”, expresó. Asimismo, lamentó que los incidentes se produjeran durante las celebraciones por el 475 aniversario de San Marcos y en medio de actividades con invitados extranjeros.

Diálogo con estudiantes de San Marcos

En un inicio, Jeri Ramón condicionó el diálogo con los manifestantes al levantamiento de la toma del campus. “Que levanten la toma y nos sentamos a dialogar”, sostuvo durante el Consejo Universitario.

Sin embargo, ante las posiciones divididas entre decanos y representantes estudiantiles sobre esta condición, la rectora aprobó la conformación de una comisión especial encargada de iniciar conversaciones con los estudiantes para buscar una solución al conflicto.

“Si hay voluntad de los alumnos, estamos hablando de un plazo de 24 horas. Los convoco (el 14 de mayo) a la misma hora, 5:00 p.m., para continuar con el Consejo. En esta continuidad veremos el informe de la comisión”, indicó.

¿Qué denuncian los estudiantes?

Por su parte, los estudiantes exigen elecciones presenciales para el rectorado y representantes estudiantiles, y rechazan tajantemente la Ley Jeri, que permitiría la reelección inmediata de los rectores en las universidades públicas, medida que consideran un riesgo para la alternancia en el poder.

Además, denuncian la exclusión de las minorías tras el reciente aumento de la valla electoral al 20% para el Consejo Universitario. Por ello, solicitan la reducción de este porcentaje para garantizar una participación política justa y plural.

La tensión aumenta debido a que este sábado se cierra el plazo para la inscripción de postulantes a rector y vicerrectores en la UNMSM. Asimismo, denuncian que las condiciones actuales, sumadas a un sistema de votación virtual que califican de “indeficiente”, podrían facilitar un fraude electoral. “En elecciones pasadas ocurrió que compañeros que no votaron aparecían en el sistema que sí (lo habían hecho)”, comentó un alumno.

Jeri Ramón evita confirmar si postulará nuevamente al rectorado

Consultada sobre una eventual candidatura para continuar al frente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón evitó confirmar si buscará la reelección.

“Estoy evaluando. Eso va a depender del movimiento al cual yo pertenezco defina mi situación. No lo defino yo”, señaló la rectora, en medio del debate nacional generado por el proyecto de ley que modificaría la Ley Universitaria.

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