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Milett Figueroa se cansó de callar. Luego de que en Argentina se dijeran muchas cosas de ella, como que era mantenida por Marcelo Tinelli y que la madre de la peruana le habría hecho brujería al conductor argentino, la actriz y modelo salió a contar su verdad en 'Amor y fuego', donde aseguró que no permitirá que la sigan calumniando.

“¿Qué le quitaste? ¿Por qué te odia tanto?”, preguntó Rodrigo González a Milett Figueroa sobre las acusaciones de Mimi Alvarado, conocida como la ‘prima’ de Marcelo Tinelli, quien aseguró que la mamá de la peruana se dedica a la brujería.

Milett Figueroa mandará carta notarial a ‘prima’ de Tinelli

Milett Figueroa aseguró que no necesita responder a nadie porque tiene un trabajo que la respalda. Sin embargo, aclaró que no se quedará de brazos cruzados mientras ve cómo perjudican a su familia. “Que le funcione lo que está haciendo, ya le va a llegar una carta documento, porque con mi familia no te vas a meter. Le voy a poner un bozal legal esa payasa, porque es una payasa. La cara no se le puede ni ver porque es realmente un ser oscuro de alma”, manifestó la peruana el último miércoles 13 de mayo.

Asimismo, dejó entrever que a Mimi Alvarado, la novia de ‘El Tirri’, no la soportan en su entorno. “Puedo agradecer a la gente que realmente sabe cómo soy, que me conoce, que se siente orgullosa de mostrarme. Mi familia se siente orgullosa de mostrarme a mí. No sé si otras personas puedan decir lo mismo. No voy a decir lo que realmente pienso porque no quiero que siga sentándose a hablar de mí porque da lástima”, acotó.

Por otro lado, Milett Figueroa indicó que no permitirá que calumnien a los miembros de su familia. “Mi mamá es una persona mayor y no vamos a soportar que una persona de esa categoría hable tan mal de mi mamá, como si la conociera. Mi mamá no es ninguna bruja (...) Y hablar de mi hermano también, decir esas calumnias, se las va a tener que ver con un abogado, se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y no voy a venirme con vainas. Realmente se pasaron. No me merezco todo y no me lo merecía”, concluyó muy enojada.