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Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja. En entrevista con ‘América Hoy’, el futbolista abordó los rumores de matrimonio que surgieron tras el anillo que luce la empresaria y reveló que ella ya firmó su divorcio, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su relación.

El exesposo de Melissa Paredes aprovechó la conversación —enmarcada en el lanzamiento de su pódcast 'Fuera de horario', junto a María Gracia Mujica, Gino Flores y Ale Fara— para declarar que Ale es la mujer de su vida y que incluso desea ampliar su familia.

‘Gato’ Cuba habla sobre sus planes de matrimonio con Ale Venturo

Durante la entrevista, Rodrigo Cuba fue consultado sobre si ya había invitado a sus compañeros del pódcast a su boda. La pregunta generó sorpresa en el set y mayor expectativa cuando la reportera mencionó el anillo de Ale Venturo. El popular ‘Gato’, al verse expuesto, respondió con humor y precisó que su pareja ya firmó su divorcio, aunque aún faltan dos meses para que la separación sea legal. “Ya he explicado que todo tiene sus pasos y sus caminos. Hoy, por ejemplo, Ale ya firmó su divorcio para comenzar. Entonces, hay que esperar dos meses todavía para que se haga legal”, declaró.

En esa línea, el futbolista resaltó que atraviesan una etapa de plenitud y que prefieren avanzar con calma, aunque subrayó que la separación legal de la empresaria marca el inicio de una nueva etapa para ambos. “Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Esperamos seguir yendo de la misma manera, paso a paso. No me gusta correr tampoco porque tú sabes que las relaciones se construyen de a pocos y, como te dije, el primer paso ya está dado”, afirmó.

“No voy a hacer una pedida tan simple”: ‘Gato’ Cuba genera expectativa sobre su pedida de mano a Ale Venturo

Más adelante, Rodrigo ‘Gato’ Cuba descartó que el anillo que Ale Venturo mostró públicamente sea de compromiso. No obstante, adelantó que cuando llegue el momento su propuesta no será sencilla y que el anillo tampoco será pequeño. “No voy a regalar un anillo tan chiquito. No voy a hacer una pedida tan simple, imposible. Creo que es un momento de los dos, especial para los dos, sobre todo para ella. Obviamente la pedida de mano es más para la mujer que para el hombre, creo”, agregó.

En ese contexto, el futbolista aseguró que considera su familia completa, aunque reveló que la empresaria ha expresado su deseo de tener un hijo más, incluso bromeando al respecto en público con buscar el “varoncito”. Sobre su relación, Cuba no dudó en afirmar que Ale es “la mujer de su vida” y que su vínculo se ha fortalecido con el tiempo. “Estoy seguro de eso y conforme ha ido pasando el tiempo hemos ido afianzando nuestra relación”, sentenció.