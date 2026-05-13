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Días después de ser ella quien diera a conocer el fin de su relación con Marcelo Tinelli, la modelo Milett Figueroa reapareció en la pantalla chica para pedir que no se digan más mentiras en torno a ella. A pesar de que dijo que no quería dar detalles de la ruptura con el presentador argentino, la actriz peruana dio fuertes declaraciones que no dejan bien parado a su expareja.

En una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, este miércoles 13 de mayo, Milett Figueroa se mostró muy dolida por el término de su relación, ya que estaba muy enamorada del conductor argentino. Sin embargo, recalcó que su amor propio pesa más.

“Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca, realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja. Obviamente, si no comete los mismos errores que cometió conmigo va a poder ser muy feliz. Realmente no quiero hablar de una relación que ya terminé porque es una relación que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz en la relación. Realmente estuve muy enamorada, terminé la relación estando muy enamorada”, comentó en ‘Amor y fuego’.

“Terminé (la relación) porque justamente no era sano para mí. Ya no era sano seguir manteniendo una relación con él (...) los dos sabemos que la relación fue verdadera. Me quiero quedar con lo bueno de la relación”, añadió Milett Figueroa, quien es parte de ‘La gran sangre: la película’, que llegará a los cines en los próximos meses.

¿Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa?

Tras el anuncio de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli no tardó mucho en confirmar que está en una relación con Rossana Almeyda, con quien se ha mostrado muy ilusionado en redes sociales. Ante las reiterativas preguntas de los conductores de ‘Amor y fuego’ sobre si el argentino le fue infiel, la actriz peruana deslizó que el presentador no sería monógamo.

“¿Marcelo te fue infiel con Rossana Almeyda?”, preguntó directamente Rodrigo González, a lo que Milett Figueroa respondió: “Yo te puedo hablar de mí y de los casi tres años que estuve en la relación. Yo fui completamente fiel con una persona, estuve para esa persona todo el tiempo (...) quiero dejar en claro que a mí no me gustan las mentiras y no me gustan las traiciones. La deslealtad no van conmigo, para nada. Creo que amé mucho, entregué demasiado y salí con muchos aprendizajes”, añadió.