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¿Quién es la joven de 22 años, examiga de Monserrat Seminario, que fue captada en actitud cercana con Melcochita en una salsoteca?

Según Monserrat Seminario, su examiga sería la nueva pareja de Melcochita. El humorista y la joven de 22 años se pronunciaron luego de ser ampayados en una situación que no pasó desapercibida.

Melcochita fue ampayado por cámaras de 'Magaly TV, la firme'.
Melcochita fue ampayado por cámaras de 'Magaly TV, la firme'. | Foto: composición LR/ATV
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El reciente ampay de Melcochita junto a una joven de 22 años en una salsoteca limeña ha generado controversia en el mundo del espectáculo. Las imágenes difundidas por 'Magaly TV: la firme' muestran al humorista en actitud cercana con la muchacha, abrazándola y tomándola de la mano, lo que despertó sorpresa y comentarios sobre su vida personal.

La polémica se intensificó al conocerse que la joven no es ajena al entorno familiar de Monserrat Seminario, expareja del cómico, sino una persona que convivió con ella y sus hijas durante los últimos años. Este detalle abrió un debate sobre la verdadera naturaleza del vínculo y las tensiones que ahora rodean a la familia.

PUEDES VER: Melcochita es ampayado muy cariñoso con joven de 22 años en discoteca: pasaron la noche juntos

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Quién es la joven de 22 años captada con Melcochita y qué dice Monserrat

La protagonista del ampay es Heidy Amado, una joven de 22 años que fue considerada amiga cercana de Monserrat Seminario. Según reveló la expareja de Melcochita, Heidy vivió en su departamento por dos años y compartió espacios con sus hijas. “Dos años ha vivido en mi casa. Dormía en el cuarto de mis hijas”, declaró Seminario, dejando en claro la cercanía que existía entre ambas. Incluso la llamaba afectuosamente “hija”.

Monserrat aseguró además que la relación entre Melcochita y Heidy no es laboral, sino sentimental. “Ella no es su enfermera, está como su mujer”, afirmó, visiblemente afectada en medio de esta situación.

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¿Qué dicen Melcochita y la joven de 22 años?

Por su parte, Melcochita negó que exista un romance con la joven de 22 años y sostuvo que Heidy cumple funciones de cuidado. “A veces se queda (en su nuevo departamento de soltero). Tiene que hacerme mi comida, mis remedios. Es como tú pagas a una enfermera. Ella es profesora de inglés. No es cualquier cosa: es una persona culta, educada”, explicó el cómico de 90 años, restando importancia a las imágenes difundidas y defendiendo que su vínculo con la joven responde a necesidades de salud.

Heidy Amado también se pronunció y respaldó la versión del cómico. “Es una persona mayor que necesita sus cuidados las 24 horas”, aclaró, en un intento por poner fin a las especulaciones. Sin embargo, las imágenes del ampay y las declaraciones de Monserrat mantienen abierta la discusión sobre la verdadera naturaleza de la relación.

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