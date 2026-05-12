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Hija mayor de Pamela López increpa a Christian Cueva por amenazar a su propia hija: “Tengo audios, videos y conversaciones”

Fabiana Ríos, hija mayor de Pamela López, acusa a Christian Cueva de amenazar a su propia hija y expone chats que dejarían mal parado al futbolista.


Fabiana Ríos, hija de Pamela López, contó que tiene pruebas contra Christian Cueva.
Fabiana Ríos, hija de Pamela López, contó que tiene pruebas contra Christian Cueva. | Foto: captura/Tiktok
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Mientras Pamela López se encuentra aislada en la casa hacienda del reality 'La granja VIP Perú', Christian Cueva habló sobre la situación legal con la madre de sus hijos. Debido a que la influencer no tiene cómo defenderse, su hija mayor, Fabiana Ríos, apareció en redes sociales para responder al futbolista peruano.

“Si mi exsuegra está cuidando a mis hijos y sé que no tiene ninguna mala intención con ellos, debería estar agradecido. Si mis hijos no me quieren ver, me pregunto a mí mismo qué chuc** he hecho para que mis hijos no me quieran ver, en qué he errado”, manifestó la hija de Pamela López el 11 de mayo, horas después de la entrevista de Christian Cueva en Willax.

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Hija de Pamela López enfrenta a Christian Cueva

Fabiana Ríos aseguró que Christian Cueva no sabe tratar bien a sus propios hijos, a quienes ve como objetos. “El hombre está como un niño, porque es un niño caprichoso diciendo ‘mis juguetes no quieren estar conmigo’. ¿Quiénes son sus juguetes? Sus hijos, porque los tuvo con mente de niño. Sus hijos son juguetes que no quieren estar con él”, comentó. “Y como los juguetes no quieren estar con él, ‘me pongo a pelear con quienes me están quitando mis juguetes’”, añadió en referencia a la abuela de los pequeños.

Lo más grave de las declaraciones de la hija de Pamela López fue que el jugador peruano habría tratado mal a su propia hija. “No me jodas. Tengo audios, tengo videos y tengo conversaciones donde mi hermana dice: ‘No quiero ver a mi papá. Mi papá me ha amenazado con que va a venir a buscarme’”, narró la joven.

Finalmente, Fabiana indicó que Cueva debería reflexionar sobre sus actos. “Me dolería en el alma si a mí mis hijos no me quieren ver. Me pregunto qué he hecho mal (...) Como sigue siendo un niño, a un niño no le puedes dar tantas responsabilidades”, concluyó.

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