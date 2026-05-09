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Alejandra Baigorria se despide del Perú y emprende viaje a África por especial motivo: "Apoyamos todos"

La esposa de Said Palao sorprendió al anunciar que dejará nuevamente el país apenas días después de regresar de China por una causa social.

Alejandra Baigorria viaja a África tras regresar de China. Foto: composición LR/Instagram
Alejandra Baigorria viaja a África tras regresar de China. Foto: composición LR/Instagram
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Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará nuevamente el Perú para viajar a África, apenas tres días después de regresar de China. La popular 'Gringa de Gamarra' explicó a través de sus redes sociales que este nuevo destino tiene un importante propósito humanitario relacionado con la marca de belleza de la que forma parte como embajadora.

Mediante videos publicados en sus redes sociales, la empresaria explicó que su viaje no está relacionado con vacaciones ni negocios personales, sino con una misión solidaria organizada por la marca de belleza con la que trabaja actualmente.

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Alejandra Baigorria revela el verdadero motivo de su viaje a África

La empresaria detalló que participará en una actividad enfocada en combatir la desnutrición infantil en Malawi, país que, según explicó, fue elegido por la empresa en la que trabaja para desarrollar una de sus campañas humanitarias más importantes. “Apoyamos todos los de Nu Skin, de todas partes del mundo, comprando estas bolsas de Vitameal para que lleguen a distintos lugares donde hay desnutrición”, expresó la exchica reality.

“Es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de desnutrición infantil y es uno de los países que eligió Nu Skin para ser una de sus actividades humanitarias más grandes”, señaló la esposa de Said Palao. Además, explicó que la marca impulsa campañas de ayuda mediante la compra de bolsas nutricionales llamadas 'Vitameal', las cuales contienen vitaminas y nutrientes esenciales para niños en situación vulnerable.

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La también influencer se mostró emocionada por vivir esta experiencia y aseguró que será una oportunidad que marcará su vida. “Estamos yendo allá a Malawi, África, a conocer todo esto, a ayudar y vivir esta experiencia humanitaria que va a ser muy linda para mí”, afirmó. Hasta el momento, se desconoce si su esposo la acompañará en este viaje, como ocurrió anteriormente durante su visita a España, donde recibió un premio.

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