Karen Schwarz y Ezio Oliva que se mudaron a España con sus hijas en abril de 2026. | Foto: composición LR/Instagram

Karen Schwarz y Ezio Oliva que se mudaron a España con sus hijas en abril de 2026. | Foto: composición LR/Instagram

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Karen Schwarz y Ezio Oliva atraviesan un momento decisivo en sus vidas, marcado por la mudanza a España junto a sus dos hijas. La pareja de artistas peruanos acompañó a las pequeñas en su primer día de clases en el país europeo, un hito que simboliza el inicio de una nueva etapa lejos de su tierra natal.

La jornada estuvo cargada de emociones: Karen, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus hijas en la puerta del colegio. Por su parte, Ezio compartió con honestidad lo complejo que ha sido este proceso de adaptación.

Ezio Oliva y Karen Schwarz dejan a sus hijas en su colegio en España

A través de un video en sus redes sociales, Ezio Oliva compartió con sus seguidores los detalles de este nuevo reto familiar. En el registro, el cantante le pregunta directamente a su esposa cómo se sentía mientras llevaban a sus pequeñas al colegio. Karen Schwarz no vaciló al admitir: “Yo más nerviosa que ellas”.

El recordado vocalista de Adammo dejó entrever que no todo salió como lo habían planeado: las niñas llegaron con el uniforme incompleto y tuvieron que llevar en una bolsa su short, pues pensaban que el día sería cálido, aunque finalmente el clima resultó frío. Lejos de frustrarse, Ezio tomó esos detalles con humor y los asumió como parte del proceso de adaptación. Más adelante, los padres despidieron a sus hijas con besos y abrazos, y les transmitieron ánimos y confianza antes de que se dirigieran a sus aulas.

Karen Schwarz se quiebra al dejar a sus hijas en su colegio en España

Posteriormente, ya sin la compañía de sus pequeñas, la modelo confesó sus deseos de llorar, mientras su esposo intentaba arrancarle una sonrisa con una broma. Finalmente, la presentadora no pudo contenerse y se quebró al reconocer el impacto de la separación. “¿Cómo no voy a llorar? Tantos meses con mis gorditas”, expresó conmovida.

Al escucharla, Ezio Oliva la consoló recordándole que esta era una etapa inevitable. En ese mismo tono, el cantante se sinceró sobre lo difícil que ha sido el proceso, aunque también destacó la satisfacción que le genera. “Ay, amorcito, ya tocaba que empiecen esta nueva etapa… Ha sido un proceso duro, pero lindísimo y de mucho aprendizaje. Seguimos avanzando”, sentenció con entusiasmo.