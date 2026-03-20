Jazmín Pinedo reacciona al ampay de Mario Irivarren y Said Palao y deja mensaje claro: "Hay que tener responsabilidad emocional"

Durante su programa '+Espectáculos', la conductora cuestionó el accionar de Mario y Said por haber participado en una celebración con mujeres a bordo de un yate aún teniendo parejas sentimentales.

Pinedo habló del ampay en Argentina de Mario y Said en '+Espectáculos'. Foto: Composición LR/América TV

Jazmín Pinedo se pronunció sobre el polémico ampay de Mario Irivarren y Said Palao, quienes fueron captados por ‘Magaly TV, la firme’ celebrando a bordo de un yate con mujeres en Argentina. La ‘Chinita’ envió una fuerte crítica a los influencers por haber sido parte del polémico viaje estando ambos en relaciones públicas con Onelia Molina y Alejandra Baigorria, respectivamente.

Pinedo resaltó la importancia de contar con la responsabilidad afectiva dentro de una relación, considerando los sentimientos de la otra parte. “Insisto, si tú quieres vivir la vida loca, si quieres disfrutar con una o con cien, eso es tu tema o problema, pero quédate solo; no te metas en una relación para hacer sufrir a la otra persona. Hay que tener responsabilidad emocional con el otro”, aseguró en ‘+Espectáculos’.

PUEDES VER: Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

Jazmín Pinedo se pronuncia sobre Mario Irivarren y Said Palao tras ampay en Argentina

Como se conoce, tras las imágenes emitidas por Magaly Medina, la modelo Onelia Molina decidió ponerle fin a su romance con Irivarren, pues el chico reality fue captado besando a otra joven. Según opinó Jazmín, las personas con pareja tienen la capacidad de poner límites para evitar situaciones que puedan dañar una relación.

“Uno también tiene que tener el poder de decir: ‘Yo acá no comparto, no por eso dejamos de ser amigos, no por eso no los respeto, pero con esta situación yo no me siento identificado, yo tengo una pareja’”, señaló la conductora. Además, defendió la relevancia de saber terminar un vínculo antes de lastimar a alguien. “Así cuando uno llega con amor, hay que también irse con amor”, dijo.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria rompe su silencio y se quiebra tras ampay de Said Palao con mujeres en Argentina: "No la estoy pasando bien"

Jazmín respalda a Onelia tras ruptura con Mario

Pinedo también aprovechó su pronunciamiento para respaldar a Molina por su ruptura definitiva con Mario Irivarren. Sostuvo que la también odontóloga tuvo en su momento las mejores intenciones al brindarle una segunda oportunidad a Irivarren luego del suceso en la boda de Alejandra Baigorria, a pesar de que la situación no haya terminado bien.

“Insisto en que no pongamos las manos al fuego por nadie porque a veces una termina quemada con las mejores intenciones. Eso es lo que vimos de parte de Onelia, que trató de darle una oportunidad a Mario para que las cosas salieran mejor”, expresó.

Notas relacionadas
Carlos Galdós cuestiona las disculpas de Said Palao y Mario Irivarren tras ampay en Argentina: "No le creo a nadie"

LEER MÁS
Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

LEER MÁS
Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

LEER MÁS
Norka Ascue llora y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

Norka Ascue llora y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

LEER MÁS
Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Túpac Amaru y la ciudadanía pendiente

Mastergrama: solucionario del viernes 20 de marzo de 2026

Carlos Galdós cuestiona las disculpas de Said Palao y Mario Irivarren tras ampay en Argentina: “No le creo a nadie”

Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, reclama que Stiven Franco se fue con Armonía 10 a pesar de estar bajo contrato: "Hasta abril de 2027"

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Fernando Rospigliosi señala que aún no se puede fijar fecha para el voto de confianza al gabinete Arroyo

