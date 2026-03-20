Jazmín Pinedo reacciona al ampay de Mario Irivarren y Said Palao y deja mensaje claro: "Hay que tener responsabilidad emocional"
Durante su programa '+Espectáculos', la conductora cuestionó el accionar de Mario y Said por haber participado en una celebración con mujeres a bordo de un yate aún teniendo parejas sentimentales.
Jazmín Pinedo se pronunció sobre el polémico ampay de Mario Irivarren y Said Palao, quienes fueron captados por ‘Magaly TV, la firme’ celebrando a bordo de un yate con mujeres en Argentina. La ‘Chinita’ envió una fuerte crítica a los influencers por haber sido parte del polémico viaje estando ambos en relaciones públicas con Onelia Molina y Alejandra Baigorria, respectivamente.
Pinedo resaltó la importancia de contar con la responsabilidad afectiva dentro de una relación, considerando los sentimientos de la otra parte. “Insisto, si tú quieres vivir la vida loca, si quieres disfrutar con una o con cien, eso es tu tema o problema, pero quédate solo; no te metas en una relación para hacer sufrir a la otra persona. Hay que tener responsabilidad emocional con el otro”, aseguró en ‘+Espectáculos’.
Jazmín Pinedo se pronuncia sobre Mario Irivarren y Said Palao tras ampay en Argentina
Como se conoce, tras las imágenes emitidas por Magaly Medina, la modelo Onelia Molina decidió ponerle fin a su romance con Irivarren, pues el chico reality fue captado besando a otra joven. Según opinó Jazmín, las personas con pareja tienen la capacidad de poner límites para evitar situaciones que puedan dañar una relación.
“Uno también tiene que tener el poder de decir: ‘Yo acá no comparto, no por eso dejamos de ser amigos, no por eso no los respeto, pero con esta situación yo no me siento identificado, yo tengo una pareja’”, señaló la conductora. Además, defendió la relevancia de saber terminar un vínculo antes de lastimar a alguien. “Así cuando uno llega con amor, hay que también irse con amor”, dijo.
Jazmín respalda a Onelia tras ruptura con Mario
Pinedo también aprovechó su pronunciamiento para respaldar a Molina por su ruptura definitiva con Mario Irivarren. Sostuvo que la también odontóloga tuvo en su momento las mejores intenciones al brindarle una segunda oportunidad a Irivarren luego del suceso en la boda de Alejandra Baigorria, a pesar de que la situación no haya terminado bien.
“Insisto en que no pongamos las manos al fuego por nadie porque a veces una termina quemada con las mejores intenciones. Eso es lo que vimos de parte de Onelia, que trató de darle una oportunidad a Mario para que las cosas salieran mejor”, expresó.