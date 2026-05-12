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El actor peruano Andrés Wiese encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir detalles sobre un problema de salud que arrastra desde hace varios años y que hasta este miércoles no tiene un diagnóstico definitivo. A través de sus redes sociales, el recordado Ricolás de 'Al fondo hay sitio' mostró los episodios de dolor y calambres que afectan sus manos, situación que ha alterado distintas actividades de su rutina diaria.

La publicación del artista generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación y le enviaron mensajes de apoyo. En su testimonio, explicó que acudió a distintos especialistas e incluso se sometió a pruebas para descartar Parkinson y otras enfermedades neurológicas. Sin embargo, pese a los estudios médicos y tratamientos alternativos, continúa buscando respuestas sobre el origen exacto de sus molestias.

Andrés Wiese preocupó a sus seguidores en redes sociales. Foto: Instagram

Andrés Wiese expone delicada enfermedad que lo aqueja hace años

Mediante un video difundido en sus plataformas digitales, Andrés Wiese relató que lleva mucho tiempo intentando identificar qué provoca los episodios que afectan sus manos. Según explicó, el dolor aparece acompañado de calambres y fasciculaciones musculares, síntomas que le generan incomodidad constante y preocupación.

“Llevo años buscando una respuesta para estos episodios en las manos”, expresó el actor peruano, quien detalló que ha pasado por consultas con neurólogos, evaluaciones en clínicas del sueño y exámenes especializados como electromiografías. De acuerdo con su relato, uno de los principales objetivos de estos procedimientos médicos fue descartar Parkinson y otros trastornos neurológicos relacionados con los movimientos involuntarios.

El intérprete señaló, además, que intentó distintas alternativas para aliviar los síntomas. Entre ellas mencionó sesiones de acupuntura, consumo regular de magnesio y reposición de electrolitos. A pesar de ello, reconoció que todavía no logra identificar qué desencadena los episodios de dolor en sus manos.

Andrés Wiese agradece la preocupación de sus seguidores

Tras la viralización de su testimonio, cientos de usuarios reaccionaron a la publicación del actor peruano. La situación provocó una ola de comentarios en distintas redes sociales, donde sus seguidores destacaron la transparencia del artista al hablar públicamente sobre su estado de salud.

Frente a la creciente preocupación, Andrés Wiese utilizó sus historias en redes sociales para agradecer las muestras de cariño que recibió durante las últimas horas. Nicolás de las Casas aclaró que viene realizando controles médicos desde hace años y que continúa atento a cualquier alternativa que pueda ayudarlo a encontrar respuestas.

“Muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo y tratando de ayudar”, comentó el actor, quien también precisó que se realizó electromiografías en más de una oportunidad para descartar Parkinson y otras enfermedades neurológicas. Además, indicó que sigue monitoreando sus síntomas junto a especialistas.